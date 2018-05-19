С РАКЕТКОЙ – НА ПЬЕДЕСТАЛ

С завидной регулярностью организует представительные соревнования Сочинская федерация тенниса. На этот раз она проводила открытый городской турнир на призы "BABOLAT" в рамках Российского теннисного тура. За награды спорили юные любители большой ракетки.

Президент федерации Анна Кафельникова пожелала участникам успешных выступлений, главный судья Виталий Голиков пригласил на корты первых соискателей призов, и началась увлекательная, бескомпромиссная борьба.

Юный возраст представителей сильного и слабого пола совсем не свидетельствовал о скромной технической подготовке, слабой выносливости, неокрепшей воле. Все это было продемонстрировано с лихвой, и особенно, конечно, теми, кто позже взошел на пьедестал почета.

Счастливый случай свел в соперничестве за высшую награду трех Елизавет – Рожкову, Клочкову и Реутову. Больше сил, моральных и физических, сохранила к решающим поединкам Елизавета Рожкова. Ее превосходство в финальном матче с Елизаветой Клочковой оказалось довольно ощутимым, хотя и не бесспорным. Но более точные, подчас хитроумные действия в итоге сказались. Рожкова – первая. Клочкова и Реутова расположились соответственно на второй и третьей позициях.

Эдуард Саакян и Арсений Рыбалкин, держа свой первый серьезный экзамен в финальной встрече юношеского турнира, фактически демонстрировали то, чему научились за два с небольшим года занятий теннисом. И получилось очень даже обнадеживающе. По ходу почти всего единоборства инициатива переходила то к одному, то к другому представителю олимпийского курорта. Однако не по годам отменное хладнокровие, умение собраться в решительный момент вывели на верхнюю ступень пьедестала Эдуарда. Арсений – второй, Никита Клецов – третий.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]