И ПАДАЛИ В ЛУЗЫ ШАРЫ

Завершились открытые чемпионат и первенство Сочи по бильярдному спорту в разделе "Свободная пирамида". Соревнования посвящались Дню Победы. В них участвовали гости из Волгограда, Ростова-на-Дону, Омска и других городов России, а также из Украины.

В первом же туре встретились члены сборной команды Сочи Даниил Косолапов и Артём Былинкин; верх взял Косолапов. В дальнейшем они только побеждали и вновь выясняли отношения уже в финале, состоящем из одиннадцати партий.

Этот поединок получился весьма драматическим. С общим счетом 5:2 выигрывал Былинкин, вел он с преимуществом в четыре шара и в восьмой партии. Однако победил в ней Косолапов, а затем и в трех заключительных партиях. Проявив незаурядное мастерство и волю к победе, он стал чемпионом Сочи во второй раз. Третье место у дебютанта соревнований Анатолия Кондратенко.

Они награждены кубками, медалями, ценными призами, учрежденными организаторами.

Руслан КАРАЕВ, судья международной категории. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]