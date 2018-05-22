ДОСТОЙНЫЕ УЧЕНИКИ

Воспитанник сочинской музыкальной школы №2 представит Краснодарский край на гала-концерте

Владимира Спивакова В Сочи подвели итоги регионального этапа IV Всероссийского фестиваля-конкурса "Волшебство звука", который проводится Международным проектом "Великие имена искусства" при поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Уникальность конкурса состоит в том, что жюри приезжает в города и села к участникам, а не наоборот. Подобный подход дает возможность юным музыкантам из самых отдаленных уголков России продемонстрировать талант и мастерство, фактически не выезжая за пределы своего города или района.

Конкурс проводится уже в четвертый раз, и в этом году отборочные туры состоялись в населенных пунктах Мурманской, Челябинcкой, Свердловской, Самарской, Иркутской и Архангельской областей, а также в Республике Адыгея, Карелии, Краснодарском и Камчатском крае.

Участники творческого испытания – музыканты в возрасте от 5 до 20 лет, и главное условие, которое выдвигают организаторы, – высокое исполнительское мастерство. Воспитанникам музыкальных школ и училищ предложены следующие номинации: "Фортепиано", "Оркестровые инструменты (струнные, духовые, ударные)", "Народные инструменты", "Искусство аккомпанемента", "Композиторское творчество", "Учитель и ученик", "Оркестр", "Вокал", "Семейное музицирование" и "Ансамбль".

По окончании всех конкурсных прослушиваний жюри фестиваля сформирует программу заключительного гала-концерта, который состоится в конце декабря в Москве. Фактически возможность выйти на сцену в столице получит по одному обладателю Гран-при регионального тура.

В Краснодарском крае отборочный тур начался 3 мая, прошел в нескольких городах и станицах, а заключительный гала-концерт, на котором был отобран обладатель Гран-при, состоялся 13 мая в Сочи. В результате конкурсного прослушивания победу жюри присудило ученику сочинской музыкальной школы №2 по классу виолончели Арсению Сергееву (учитель Эмма Налбандян). В ходе городского отборочного этапа еще несколько учеников Эммы Агасиевны были отмечены жюри. Так, дипломы 1 степени получили Ярослав Шмидт и Наталья Никонова, а дипломы 2 степени – Ирина Ткачева и Елизавета Иванцова. Безусловно, такие высокие результаты стали возможны благодаря кропотливой работе как самих учеников, так и их педагога. И заслуга Эммы Налбандян не осталась незамеченной: на заключительном региональном гала-концерте учителю музыкальной школы №2 была вручена благодарность "За верное служение благородным идеалам искусства".

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]