Человек собаке друг?

Пару недель назад в социальных сетях появился ролик, в котором двое молодых людей в районе ТРЦ "МореМолл" оказывали помощь рыжей собаке. Пес каким-то неизвестным образом свалился в реку и тщетно пытался выплыть. Один из парней не раздумывая прыгнул в воду, а второй принимал испуганное и озябшее животное наверху. За пару часов ролик набрал несколько тысяч лайков и одобрительных комментариев. Среди комментировавших были и зоозащитники, как бы невзначай затронувшие проблему беспризорных животных на курорте. Сколько в городе бродячих животных – не знает никто, равно как что с ними делать. Сегодня над комплексным решением вопроса работают и муниципальные власти, и волонтеры, и фонды по защите животных. Первые результаты уже есть.

Справедливости ради скажем, что ни один российский город полностью не решил проблему с бродячими животными. Передовиками в этом вопросе считают себя питерцы, активно пропагандирующие доктрину "ОСВВ" (отловил, стерилизовал, вакцинировал, выпустил), но в то же время северная столица лидирует по догхантерам, в дословном переводе этот термин означает "охотники на собак", так что гуманизм питерских волонтеров вызывает сомнение.

По мнению зоозащитников, в России еще не скоро наступит то время, когда бездомное животное станет чрезвычайным происшествием, как, к примеру, в Европе. Виной всему низкая социальная ответственность граждан и отсутствие законодательной базы, регулирующей взаимоотношения между человеком и животным, в частности, предусматривающей штрафные санкции за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Каждое бездомное животное когда-то было домашним, но потом стало для хозяина обузой. Причин может быть масса: от рождения ребенка в семье до элементарного – наскучило, наигрались, съело любимый тапок или "внезапно" постарело, неизлечимо заболело. Лучшее, что могут сделать для питомца прежние хозяева, – отдать в приют, снабдив на первое время провиантом, худшее – выставить за дверь, что, к сожалению, происходит чаще.

В отличие от кошек собаки по своей природе нуждаются в обществе человека, и бродячая жизнь не идет им на пользу. Попадая на улицу, животное оказывается во враждебной среде и вынуждено бороться за жизнь: спасаться от колес автомобилей, добывать пропитание, искать свою стаю, остерегаться людей, потому что намерения не всегда бывают добрыми: кто-то приласкает, а кто-то и камень швырнет. Некоторые приспосабливаются и даже учатся переходить дорогу по зебре, другие дичают, начинают проявлять агрессию, вызывая панику у населения. Но мало кто задумывается о том, что бездомное животное – это фактически жертва предательства. А предателей порицали во все времена. Счастливая история Руны

Благодаря активному развитию волонтерства во многих городах России и в Сочи в том числе действуют общественные организации помощи бездомным или попавшим в беду животным. Активисты устраивают флешмобы, сборы пожертвований на вакцинацию, стерилизацию, организацию приютов, оказывают услуги по временной передержке животных, находят хозяев потеряшкам. Конечно, это капля в море, но движение есть, и это радует.

Вот уже больше двух лет в семье Екатерины Влондис живет помесь английского сеттера с экзотичным именем Руна. Когда впервые видишь это жизнерадостное черно-белое "облако", даже не подумаешь, что детство у Руны было "детдомовское".

– Мы всегда хотели иметь собаку, – рассказывает хозяйка Руны Екатерина. – Точнее я хотела и со временем заразила своей мечтой мужа. Я была подписана в соцсетях на девочек, которые занимались спасением больных бездомных собак, выхаживали их и искали им дом. Так мы пришли к решению, что не будем покупать собаку, а возьмем ту, которой будет нужна помощь. Однажды я наткнулась на объявление в интернете, что в Адлере нашли собаку, которую гоняла по автомагистрали стая бездомных собак. Собака напоминала ту, которая была у меня в детстве, и мы решили позвонить. Оказалось, что ее забрали в приют "Хвостики". Животному было меньше года, она была худющая и вся какая-то жалкая. Работники приюта пытались искать предыдущих хозяев, но безрезультатно. Через неделю мы привезли Руну домой. Каждый год празднуем ее появление в нашем доме. Руна стала совсем домашней, и мы шутим, что она совершено не помнит своего "детдомовского" детства.

Конечно, период адаптации у собак из приютов очень тяжелый, многим нужно лечение, но те эмоции, которые они потом дарят, – бесценны.

– Мы ни капли не жалеем о ее появлении в нашем доме, – продолжает хозяйка Руны. – Она очень ласковая, преданная, игривая. Не надо бояться брать собак из приютов, они ничуть не хуже тех, что продаются в питомниках, и будут благодарны вам за заботу и спасение всю жизнь. Приюты: максимальное приближение

Территорию бывших садов хостинской Барановки с полным правом можно назвать "собачьим районом". На площади в несколько гектаров располагаются сразу три приюта: "Добромир,"Бим" и "ПовоДог. Но если "Бим" содержат исключительно волонтеры и неравнодушные сочинцы, то "ПовоДог" – финансируется из фонда "Вольное дело" Олега Дерипаски. В общей сложности в них живут более 1000 собак разных размеров, возрастов и пород. Почти все они были привезены с городских улиц. Несмотря на близкое соседство собаки между собой не конфликтуют. Территорию они поделили давно и прекрасно на ней уживаются. У каждого из приютов есть свои странички в социальных сетях, через которые они пытаются устроить жизнь питомцев. Некоторым везет, другие, прежде чем обрести хозяина, проводят в вольерах по несколько месяцев.

Место здесь шумное, собачий лай слышен еще на подступах к питомникам, но работников приютов это не напрягает. Более того, они могут различать голоса своих питомцев и даже "слышать" их настроение.

Приют "ПовоДог" открылся в Сочи в 2014 году. Первыми его жителями стали собаки из Адлерского района. Тогда их было 150, сейчас в приюте содержатся около 300 животных. Жизнедеятельность приюта обеспечивают 11 сотрудников, день расписан по минутам: утренние процедуры, прогулка, кормление, отдых.

О своих питомцах директор приюта Надежда Майборода может рассказывать часами, каждого знает по кличке, по повадкам. Признается, у некоторых собак судьба такая, что врагу не пожелаешь. Так, в одном из вольеров живет слепой пес Гомер. Собака жила на территории одной из адлерских школ. Дети выжгли ей глаза зажигалкой! Животное, которое априори доверяло людям и не ждало от них беды, оказалось изуродовано ими. В приют собаку доставили волонтеры. Сейчас у Гомера есть свой вольер, еда, ежедневный уход, но мир для него навсегда останется темным. Он научился жить, полагаясь на звуки, запахи и все же не утратил веры в людей.

Есть в приюте и свои Ромео с Джульеттой. Белый и Манюня уже полгода делят один вольер, хотя попали в приют в разное время. Белого привезли из адлерского аэропорта, он бегал по взлетной полосе, отправляя самолеты на второй круг, Манюню подкинули в "ПовоДог" в мешке. После первой прогулки собаки так снюхались, что отказались существовать по отдельности.

– Они друг без друга жить не могут, – рассказывает работник приюта Борис Мурзабаев. – Вместе спят, гуляют, мы даже отдаем их вместе, по одиночке будут тосковать.

Живет в приюте и знаменитая собака Иззи, выкормившая тигрят зоопарка санатория "Октябрьский", от которых отказалась мать.

– Я не сторонница эвтаназии, – продолжает Надежда Майборода, – в нашем приюте собаки живут либо до смерти, либо до пристроя в семью. Много собак из приюта уезжают в Москву, особенно быстро забирают охотничьи породы, есть собачка, которая переехала на ПМЖ в Америку. Недавно ее новые хозяева прислали фото: спит на шелковых подушках, ест из хрусталя. Одна из последних счастливых историй – пес Афоня – крупный молодой кобель, помесь лабрадора с овчаркой, который обосновался на детской площадке на Бытхе. Очень безобидный и по возрасту еще сам ребенок. Жители Бытхи организовали машину и привезли его к нам, а через три дня те, кто его привез, вернулись за ним обратно. По дороге они к нему привыкли и решили забрать домой. Так что в нашем приюте Афоня пробыл меньше недели.

Надежда признается, что собак часто подкидывают в приют. Всплеск происходит после сюжетов в средствах массовой информации, между тем, вместить всех обездоленных приют не в состоянии. Да это, уверены зоозащитники, и не станет решением проблемы.

– С 2011 года в нашей стране не могут принять закон, который бы упорядочивал взаимоотношения между человеком и животным, – рассказывает Надежда Майборода. – У нас не развита система чипирования домашних животных, закон по Краснодарскому краю есть, а системы штрафов нет, в итоге никто его не исполняет. У нас нет законов, контролирующих заводчиков. Покупать, скрещивать, продавать щенков может кто угодно. Неудачный помет выбрасывают на улицу. Многие заводчики сегодня занимаются не улучшением породы, а просто зарабатывают деньги. В итоге в нашей стране практически выродились овчарки. Той собаки, которая была после войны, сегодня нет. Все овчарки сейчас истерички, гоняющиеся за собственным хвостом. В нашей стране отсутствует гражданская ответственность населения. Если ты заводишь собаку, то не имеешь права выбрасывать её на улицу. Ты должен отвечать как за само животное, так и за его потомство. И в связи с этим чипирование неизбежно. Сегодня мы даже не знаем количество животных: ни сколько домашних, ни сколько бездомных. Животное с чипом легче отследить, ему проще помочь, если оно потерялось. Да и владелец сто раз подумает, прежде чем выбросить собаку на улицу. Необходимо пропагандировать и стерилизацию как один из гуманных методов регулирования численности животных. Город в помощь

Мэрия активно поддерживает зоозащиников и готова оказывать посильную помощь в решении проблемы бродячих животных. По поручению главы города Анатолия Пахомова в мае была произведена отсыпка гравием подъездной дороги, устанавливаются опоры для уличного освещения, решается вопрос подвоза воды для животных. Поможет город и с размещением социальной рекламы. Уже к 1 июня на объездной дороге Сочи появятся 10 тематических билбордов.

– Мы считаем это маленькой победой,– не без гордости рассказывает Надежда Майборода. – Отрадно, что глава города Анатолий Пахомов не просто слышит зоозащитников, он понимает, что решить проблему можно только комплексно. Поддержка и мэрии курорта, и депутатов Городского собрания Сочи нам необходима. Особенно в вопросах стерилизации бродячих животных.

С февраля этого года муниципальными ветеринарами совместно с волонтерами было стерилизовано 1400 особей бездомных животных. На особом контроле находятся строительные базы, промышленные зоны и сельские округа, где наибольшее количество брошенных щенков и котят. Рассматривается даже вопрос о создании муниципальной программы с объемом финансирования в 5 миллионов рублей, которые пойдут на обеспечение льготной стерилизации этих животных.

И власти города, и зоозащитники едины во мнении: стерилизация – главный рычаг в механизме сдерживания численности безнадзорных животных. Ну и, конечно, необходимо проявлять гражданскую ответственность, чипировать питомцев, не допускать их самовыгул и уж тем более не выбрасывать на улицу тех, кого когда-то приручили. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]