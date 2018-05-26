Раздельный сбор – ежедневно

На всесезонном курорте "Роза Хутор" запустили собственный сервис по сбору вторсырья Местоположение Сочи, вытянувшегося по побережью между двумя уникальными экосистемами – морской и горной – будто само собой настаивает на бережном отношении к природным красотам, "зеленым" стандартам в любой из городских отраслей. Одна из важнейших инициатив, над которой муниципалитет работает с прошлого года, – разработка и внедрение масштабной городской системы обращения с отходами, по которой к 2022 году около половины ТБО должны возвращаться во вторичный оборот.

Сочинцы привыкают к раздельному сбору вторсырья и имеют возможность раз в месяц сдавать его на акциях в Сочи и Красной Поляне. Внедряет раздельный сбор на своих предприятиях и социально ответственный бизнес. Так, круглогодичный горный курорт "Роза Хутор" продолжает реализацию программы устойчивого развития, особое место в которой занимает забота об окружающей среде. Это программа, предусматривающая, в том числе, сокращение производимых отходов.

В настоящее время на курорте работает около 200 бизнесов разной величины, включая отели, рестораны, магазины, и каждый из них осуществляет закупки и производит отходы. Поэтому сокращение объема мусора, организация его эффективного сбора и вывоза – это важная задача, решение которой позволяет поддерживать чистоту и порядок на берегах реки Мзымта, на лесистых склонах и высокогорных лугах. За зимний сезон 2017-2018 гг. с территории курорта на переработку было отправлено 1000 куб.м картона и пластика, собранных с помощью пяти контейнеров-накопителей, расставленных в Роза Долине (560 м над уровнем моря) и в Горной Олимпийской деревне (1100 м).

В настоящий момент курорт переводит практику обращения с отходами на новый уровень, организовав собственный сервис по ежедневному сбору вторсырья. Благодаря данному нововведению работающие на курорте бизнесы могут уверенно заниматься сбором образующейся в течение дня упаковки без опасений, что придется ждать ее вывоза. Весь картон, пластик и стеклянные бутылки, собранные в магазинах, барах, ресторанах и отелях, ежедневно забираются соответствующей службой. Таким образом, работающие на курорте предприниматели сокращают расходы на вывоз мусора, занимающие значительное место в списке их затрат. Вторичное сырье, собранное на курорте, передается компаниям, которые находят для него дальнейший сбыт на пути к переработке.

– Сбор вторичного сырья – это первый шаг на пути к ответственному обращению с отходами. Мы работаем над тем, чтобы полезные и пригодные для переработки отходы не попали в общий поток мусора. Таким образом, вторсырье не окажется в мусоровозе на пути к свалке, а вновь найдет сбыт на рынке. Действуя так, мы не только уменьшаем экологический след курорта, но и снижаем наши расходы на оплату услуг по вывозу мусора, – подчеркнул директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Отладив сбор вторсырья в хозяйственной зоне курорта, планируется его организация в клиентском секторе. Благодаря новому подходу к обращению с вторсырьем нынешним летом гости "Роза Хутор" станут участниками системы раздельного сбора отходов – пустые пластиковые бутылки будут также аккуратно собраны и направлены на переработку. Одновременно с этим все отходы бумаги для печати, образующиеся в офисных помещениях курорта, также будут не попадать в мусорный бак, а направляться на переработку. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]