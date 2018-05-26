В ЭПИЦЕНТРЕ ИНТЕРЕСА

Два года назад в Сочи открылся салон "Коллекционер" Увлеченные сочинцы два года назад стали немного счастливее: в нашем городе открылся салон "Коллекционер" – филиал АО "Марка" в Сочи. За это время салон дважды менял дислокацию в целях удобства клиентов и наконец обосновался в самом центре курорта – в старом здании Росморпорта на улице Войкова. Здесь всегда можно купить филателистические, филокартические, нумизматические новинки и редкости, а также другую сувенирную продукцию.

– Число постоянных клиентов за два года у нас заметно выросло. Это показывает количество оформленных абонементов, – рассказала директор сочинского филиала АО "Марка" Наталья Савельева. – Чаще заходят местные жители, которые вспоминают, как в детстве собирали марки и открытки, наклейки, монетки. Приятно, что к нам приходят и люди, совершенно далекие от коллекционирования. Постоянные иногородние клиенты у нас тоже есть. Мы общаемся посредством интернета и телефонии, они являются нашими абонементодержателями.

Всего через несколько недель салон "Коллекционер" окажется в буквальном смысле слова в эпицентре мирового футбола. Фестиваль болельщиков пройдет в паре десятков шагов отсюда, на площади Южного мола. Футбольные фанаты будут счастливы такому соседству. АО "Марка" – официальный лицензиат FIFA, поэтому ассортимент лицензированной продукции с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года разнообразный: марки, сувенирные наборы, конверты, открытки и монеты.

Сочи – город курортный, поэтому неудивительно, что в салоне представлен широкий ассортимент продукции, посвящённой ему. Здесь есть почтовые карточки, открытки, марки и сувениры с видами Сочи и прошедшими здесь значимыми событиями. Салон "Коллекционер" – уникальное место. Только здесь можно приобрести на память или в подарок родным и близким нестандартный сувенир в виде художественных марок.

– Сочи – сам по себе туристический тренд, и продукция о городе пользуется неизменным спросом, поэтому ассортимент мы постоянно обновляем и расширяем, – подчеркнула Наталья Савельева.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]