ЗДРАВСТВУЙ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!

Море весенних цветов, россыпь разноцветных шаров, романтичные звуки вальса, радостные улыбки и, конечно, трогательные слезы скорого расставания с детством, школой и любимыми учителями. Более двух тысяч сочинских одиннадцатиклассников широко отметили традиционный праздник Последнего звонка.

Сегодня они – выпускники, которым предстоят серьезные экзаменационные испытания, завтра – абитуриенты, вступающие в самостоятельную жизнь, а послезавтра – всего через несколько лет – уже настоящее родного города, края, страны.

Они похожи и одновременно очень разные. Со своим характером, взглядом на окружающий мир, талантами, мечтами, планами на жизнь. Амбициозные. Позитивные. Нацеленные на успех. Уверенные в себе. Спешащие побыстрее стать взрослыми. Но все же… дети. Влюбляющиеся и легко ранимые. Патриотичные и не лишенные романтики. Очень самостоятельные. В то же время нуждающиеся в поддержке, защите, опеке и добром слове.

– Мы сами когда-то были такими, – глава города Анатолий Пахомов, ежегодно лично поздравляющий сочинских выпускников с окончанием школы, всякий раз находит самые важные слова напутствий и нужную тональность в общении с молодежью. К выбору образовательного учреждения – куда именно поехать в день Последнего звонка – мэр также подходит очень тщательно. Везде успеть физически невозможно: четыре района, сотни школ, десятки из них – сельские, начало торжественных линеек в большинстве своем совпадает, поэтому решение приходится принимать точечно. На этот раз градоначальник отправился в Головинку. И не случайно: летом, в период каникул, СОШ №78 предстоит масштабный капитальный ремонт. Первый за многие годы.

– Этот день и так обещал быть для всех волнительным, а когда стало известно, что к нам приедет мэр, и вовсе пришлось непросто, – для руководителя школы Светланы Сирота нынешний Последний звонок стал особым: еще недавно она организовывала подобные торжественные линейки в качестве заместителя по воспитательной работе, теперь у нее новый статус – директора образовательного учреждения. Пока, правда, с приставкой "и. о". К привычным повседневным хлопотам добавилось еще одно немаловажное обстоятельство: она по совместительству классный руководитель выпускного класса. – Ответственность, безусловно, колоссальная. Нужно было сделать все максимально достойно: мы ждали большое количество почетных гостей – руководителей города и района, родителей, бывших учеников разных лет – и, конечно, ни в коем случае нельзя было упустить из виду своих ребят – у меня тринадцать выпускников, каждый требует постоянного и пристального внимания к себе.

Школу на пороге своего 60-летия не узнать: чистая, ухоженная, по-праздничному нарядная. В летописи истории семьдесят восьмой – немало ярких страниц, богатые и крепкие традиции, сотни выпускников, которыми по праву гордится весь поселок. Одна из воспитанниц – Валентина Иванова – профессор, доктор экономических наук, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского – приехала в родную Альма-матер, чтобы вместе с мэром поздравить земляков. Она бывает здесь регулярно, подолгу общается с педагогами и детьми, оказывает всестороннюю помощь. Одним словом, всегда рядом.

– Новость о предстоящем ремонте здания родной школы мы все ждали давно и с большим нетерпением, поэтому, безусловно, искренне радуемся грядущим переменам, – отметила она. – По большому счету, это совершенно новая страница в истории Головинской СОШ №78, которая была построена много лет назад руками жителей поселка и самих учителей. Среди них – мой отец, ветеран педагогического труда Николай Яковлевич Куликов. Новая история школы – это, в первую очередь, дань памяти тем, кто поднимал Сочи после Великой Отечественной войны…

В разговоре с главой администрации района Сергеем Бражниковым и председателем совета ТОС Головинки Татьяной Цейтер, а позже в обращении к выпускникам Анатолий Пахомов, рассматривающий предстоящий ремонт школы как очередной этап в развитии курортного поселка, вникает в каждую мелочь, детали, обговаривает планы муниципалитета по благоустройству этой части Лазаревского взморья. И подчеркивает: особые надежды властей на активную молодежь, новые собственные профессиональные кадры, призывает подрастающую смену быть настойчивыми, трудолюбивыми, не бояться трудностей, ставить перед собой самые серьезные и амбициозные цели.

– Сочи – город, в котором можно успешно учиться, работать, принимать личное участие во множестве крупных международных мероприятий, – подчеркнул мэр. – Это уникальная возможность быть дома и быть вместе со всем миром. Знайте всегда: где бы вы ни были, а вам, конечно, предстоит искать себя, кому – в родном городе, кому – в других регионах страны, ваш любимый Сочи, ваша малая родина всегда рада вам и ждет каждого из вас. И победителями, и если произойдет какая-то неудача – такое тоже в жизни бывает, вы всегда найдете здесь поддержку и хорошие перспективы для своего будущего!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]