ЕСТЬ У ГАГАРИНА РОЗОВЫЙ СКВЕР!

Совет территориального общественного самоуправления "Гагаринский", что в Центральном районе Сочи, регулярно устраивает мероприятия, связанные с благоустройством микрорайона. Это и субботники по сбору мусора, и реставрация памятных мест, и высадка деревьев, цветов, кустарников.

На днях состоялась очередная такая высадка. На этот раз сотня саженцев роз, переданных работниками городской администрации по просьбе жильцов, пополнила зеленые насаждения сквера возле бюста первопроходцу космоса Юрию Гагарину. В высадке саженцев участвовали десятки людей разного возраста, а инициаторами и наиболее активными мичуринцами проявили себя депутат Городского собрания Денис Котиков, председатель совета ТОС Игорь Виноградский, заместитель председателя Сергей Титов (которому усердно помогала дочь Анастасия), члены совета Владимир Крыжановский, Николай Овсянников, Виктор Нудга, Шота Жгенти, преседатель совета дома Татьяна Коломийцева.

– Спасибо жителям микрорайона за то, что они так заботливо относятся к его благоустройству, – сказал Игорь Виноградский. – Каждая инициатива активистов тотчас находит понимание и разностороннюю поддержку. Микрорайон, курорт в целом приобретает новые, красочные черты. А это немаловажно, особенно перед таким крупным международным событием, каким является мировой чемпионат по футболу.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]