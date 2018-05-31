В арт-галерее "Форт" проходит фотовыставка "Когда папа не ушел", рассказывающая о том,

как живут и с какими трудностями сталкиваются семьи,воспитывающие детей с особенностями развития. "Рождение ребенка с тяжелым заболеванием – это всегда испытание для семьи. Не будем лукавить, выдерживают его не все. Иногда семьи распадаются, и воспитывать особенных малышей маме или папе приходится в одиночку. Чаще, так уж сложилось, маме. Но этот проект о папах. Папах, которые носят своих детей на руках – в прямом смысле, даже если дети уже подростки. Которые меняют им трахеостомы и распознают настроение по писку медицинской аппаратуры. Которые ночевали под дверями реанимаций и учились кормить из шприца. Эти папы не просто остались рядом, они каждый день создают для своих детей мир." Из аннотации к выставке "Когда папа не ушел". Фотопроект "Когда папа не ушел" до Сочи был реализован в Екатеринбурге и Краснодаре. И в каждом городе он получился особенным, как и его герои – отцы, воспитывающие детей с особенностями развития.

Двенадцать черно-белых снимков – двенадцать исповедей того, как эти мужчины встретили новость о диагнозе своего ребенка. Как осознали и приняли, что впереди (возможно) небольшое улучшение состояния, и достичь его можно только работая вместе с ребенком каждый день, час, минуту. Истории, от которых в горле сжимается ком, а по телу бегут мурашки. Истории, все же вселяющие оптимизм, потому что без этого чувства невозможно жить в "особенном" мире.

– Эта выставка, в первую очередь, для отцов, которые сейчас стоят перед тяжелым выбором: уйти или остаться в семье, – рассказывает организатор выставки, руководитель службы поддержки особенных детей и их родителей "Мы вместе" Натали Шиллингер. – Эти истории – пример отцовства, мужества. Очень часто мужчины готовы быть мужьями, но не отцами. Даже когда речь идет об обычных, здоровых детях, которые тоже иногда преподносят сюрпризы. К этому также надо быть готовым. Но часто папы ломаются, не выдерживают. Эти истории – пример зрелого отцовства. Увидеть снимки, прочитать о жизни этих семей будет полезно и тем папам, которые уже ушли из семьи.

Интересно, но когда героям выставки предложили участвовать в проекте, многие испытывали удивление, поскольку в их картине мира не укладывается, как можно оставить ребенка. Более того, для кого-то стало откровением, что отцы часто уходят из семьи, когда рождается особый ребенок. Еще сложнее было рассказать о том, как они попали в "особый" мир. Мир боли, борьбы, веры, надежды, огромной любви, терпения, нежности и силы. Как учились жить вместе и как невозможно больно слышать от врачей и друзей: сдайте в спецучреждение, родите нового, это не лечится. Как эти фразы оглушают и уничтожают каждый раз.

Служба поддержки особенных детей и их родителей "Мы вместе" нередко сотрудничает с разными фотографами. Но Натали Шиллингер предложила стать автором снимков отцов именно Наталье Масловой, которая известна своей стилистикой и высоким уровнем работ.

– Когда мне предложили принять участие в этом проекте, у меня не было ни минуты сомнений, – признается фотограф Наталья Маслова. – Фотографом работаю 18 лет, но впервые в моей практике к нам в студию пришли дети с особенностями. Меня часто спрашивают: было ли сложно? Нет, это замечательные семьи, замечательные дети. Съемки длились несколько дней, и все от нас уходили такими веселыми, счастливыми! Я рада, что у каждой семьи останется целая серия фотографий, и они смогут вспоминать об этих мгновениях.

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Известный факт: бороться с трудностями легче, когда рядом люди, ищущие ответы на те же вопросы, что и ты. Благодаря усилиям родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, особенностями развития, в Сочи появились организации и специалисты, способные работать с такими детьми и помогать справиться им с трудностями.

Эти родители выигрывают президентские гранты; они выводят на сцену детей с ментальными нарушениями (а ведь для большинства из них стать актером – настоящий прорыв). Они находят школы и педагогов, готовых внедрять инклюзивное образование, и их дети обучаются в обычных классах.

Это семьи, в которых взрослые посвящают себя тому, чтобы сын или дочь как можно меньше ощущали свою особенность, развивались и были счастливы, а порой – даже просто жили. Такие семьи живут тихо. Такие отцы знают мельчайшие подробности в диагнозах, умеют обращаться со сложной медицинской техникой, поддерживать ребенка и жену. Они настоящие. И они могут все. Практически все.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]