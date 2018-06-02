БАЛОМ ПРАВИТ КИНО

Сегодня в Сочи открывается 29-й фестиваль российского кино "Кинотавр". В течение девяти дней жюри предстоит увидеть немало фильмов и определить победителей в трех конкурсах: основном, коротком метре и дебюте.

Откроется "Кинотавр" фильмом Кирилла Серебренникова "Лето", который вошел в конкурс Каннского кинофестиваля и рассказывает о начале творческого пути Виктора Цоя. Фильмом закрытия станет документальная лента Веры Кричевской "Дело Собчака", в которой Ксения Собчак попытается разобраться в политической судьбе своего отца спустя 18 лет после его смерти. Обе картины будут показаны вне конкурса.

В этом году на конкурс 29-го кинофестиваля было подано 102 работы. Среди новшеств и то, что впервые полнометражные ленты представили авторы из регионов – от Алтая до Краснодарского края.

В основную программу вошли 12 картин: "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Временные трудности" Михаила Расходникова, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Мира" Дениса Шабаева, "Подбросы" Ивана И. Твердовского, "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл" ("Заповедник") Анны Матисон, "Русский Бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.

Если говорить о новом конкурсе "Кинотавр. Дебют", введенном только в этом году, то его особенностью стало то, что все участники этой секции – профессионалы, но ранее снимавшие короткометражные фильмы или работавшие на телевидении и в рекламе. В конкурсе дебютов соревноваться будут "Ваш репетитор" Антона Коломейца, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Дар" Михаила Кукушкина, "Двое" Тимофея Жалнина, "Кислота" Александра Горчилина, "Мертвые ласточки" Натальи Першиной, "На районе" Ольги Зуевой, "Пусть будет Лиза" Игоря Каграманова.

"Кинотавр. Короткий метр" на этот раз представят 29 короткометражных лент. Не забыли организаторы и о полюбившейся сочинцами и гостями курорта программе "Кино на площади". По традиции Театральная площадь уже превратилась в кинотеатр под открытым небом: в колоннаде установлен огромный экран, а перед ступенями Зимнего театра – фирменные желтые сиденья. Ежедневно на площади будет демонстрироваться по две картины. Расписание показов можно увидеть на многочисленных афишах, размещенных на улицах Сочи.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]