Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Июнь 2018  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Главная » содержание

ДЕТИ ВЗРОСЛЫМ О ПДД

ДЕТИ ВЗРОСЛЫМ О ПДД
Суббота, 2 Июнь, 2018 - 07:50

Сотрудники сочинской Госавтоинспекции вместе со школьниками-участниками отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) гимназии №44 провели акцию "Дети на каникулах".
Вместе с сотрудниками ГИБДД ЮИДовцы вручали водителям автомобилей рисунки и обращения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, которые подготовили ученики гимназии.
Как отмечают в Госавтоинспекции, главная задача данной акции – напомнить водителям о том, что в образовательных учреждениях закончилась учебная пора и дети стали больше времени проводить вне школьных стен, а значит – увеличилась вероятность того, что они могут появиться на дороге. В связи с чем необходимо быть более внимательным, особенно при движении вблизи мест скопления людей, возле санаториев и детских лагерей.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
День России-2011

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.