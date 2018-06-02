ДЕТИ ВЗРОСЛЫМ О ПДД

Сотрудники сочинской Госавтоинспекции вместе со школьниками-участниками отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) гимназии №44 провели акцию "Дети на каникулах".

Вместе с сотрудниками ГИБДД ЮИДовцы вручали водителям автомобилей рисунки и обращения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, которые подготовили ученики гимназии.

Как отмечают в Госавтоинспекции, главная задача данной акции – напомнить водителям о том, что в образовательных учреждениях закончилась учебная пора и дети стали больше времени проводить вне школьных стен, а значит – увеличилась вероятность того, что они могут появиться на дороге. В связи с чем необходимо быть более внимательным, особенно при движении вблизи мест скопления людей, возле санаториев и детских лагерей. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]