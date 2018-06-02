Науки юношей питают

В канун Международного Дня защиты детей на базе оздоровительного комплекса "Дагомыс" прошел Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников "Я – исследователь". Около 250 юных исследователей из 25 регионов России, ставшие победителями в краевых, областных и республиканских турах, делились с миром своими открытиями и знакомили окружающих с самобытной культурой своей малой Родины. 219 работ были представлены в четырех секциях: "Гуманитарная", "Естественнонаучная: Неживая природа", "Естественнонаучная: Живая природа", "Естественнонаучная: Физика, математика и техника". Ребята рассказывали о тайнах нашей планеты, доказывали законы физики, создавали ароматы, пекли хлеб и даже боролись с пятнами на школьной одежде.Большое внимание посетителей привлекли стенды ребят из северного региона России – Республики Саха (Якутия). Юные исследователи представили сразу 16 проектов. Так, призер конкурса, ученик 2 класса МБОУ "СОШ № 3" из города Ленска Давид ЗОРИН рассказывал о поделочных камнях западной Якутии и способах их обработки. В том числе о редком чароите, единственное в мире месторождение которого находится на реке Чара, в Якутии. Давид не только сам добыл эту породу, но и сделал из нее сувенирные медальоны, которые с радостью подарил своим юным коллегам.

С Давидом и его мамой, являющейся одновременно и научным руководителем проекта, Натальей Сосиной, корреспондент "Новостей Сочи" познакомился поближе. Геологией Давид увлекается с 3 лет, а еще он любит лепить из пластилина, изучает английский язык, является президентом класса и обладателем титула "Лучшая тетрадь" школы среди первоклассников за аккуратный и красивый почерк. Давид неоднократно становился победителем олимпиад по математике, конкурса чтецов, занял 1 место на конкурсе эмблем, посвященном 55-летнему юбилею школы. У Давида есть старшая сестра София и любимая кошка Маруся. В Сочи Давид впервые, и он в восторге от города, природы и, конечно, камней, которые он уже успел найти на местном пляже. Давид очень спокойный и обаятельный ребенок. А в своем народном костюме и вовсе напоминает маленького волшебника, открывающего тайны мироздания. – Какое ваше главное правило жизни?

– Быть добрым человеком.

– Чего не прощаете людям?

– Думаю, не смогу простить ложь.

– Ваше любимое изречение?

– Тише едешь – дальше будешь. Я вообще очень осторожный .

– Что для вас высшая похвала?

– Когда меня хвалят мои друзья.

– Кем вы восхищаетесь?

– Дедушкой. Он у меня добрый и умный. Мой дедушка Олег Константинович Сосин, директор Сунтарского республиканского политехнического лицея, заслуженный учитель СССР, РФ, РСЯ, обладатель ордена Дружбы. Он открыл первый в Якутии лицей. Про него даже написано в энциклопедии “Лучшие люди России”, а бабушка моя Зинаида Николаевна Сосина – заслуженный врач РСЯ.

– Ваша реакция, когда вас с кем-то сравнивают?

– Если это хорошее сравнение, то я рад.

– Вы верите в чудеса? С вами они приключались?

– Верю. Ко мне ночью приходил Дед Мороз.

– Во что вы верите сегодня?

– В свои силы.

– Что для вас счастье?

– Быть с семьей и друзьями.

– В чем, по-вашему, проблема современного мира?

– Проблема современного мира в плохой экологии.

– Можете иногда соврать? Если да, то в каких случаях?

– Я не вру. И очень не люблю людей, которые это делают.

– Что вас может вывести из себя?

– Когда меня обзывают.

– Как вы отдыхаете?

– Леплю из пластилина.

– Есть ли в вашей речи слова-паразиты?

– Нет.

– Вы часто повышаете голос?

– Нет.

– Ваши любимые фильмы? А любимая книга, музыка?

– “Человек-паук”. Из книг люблю сказки Александра Пушкина. Музыка нравится Эдварда Грига.

– Вы можете готовить сами?

– Только яичницу и бутерброды.

– Вы всегда празднуете дни рождения?

– Да, конечно.

– Продолжите, пожалуйста: "Хотя бы раз в год я обязательно…"

– ...приезжаю к бабушке и дедушке. Они живут в селе Сунтар, в 400 километрах от моего родного города Ленска.

– Продолжите, пожалуйста: "Только у меня появляется свободная минутка, я…"

– ...слушаю музыку.

– Продолжите, пожалуйста: "Я сам от себя не ожидал, что…"

– ...буду отличником, президентом класса и попаду на Всероссийский этап "Я – исследователь".

– Продолжите, пожалуйста: "Когда мне будет в два раза больше лет, я…"

– ...буду большим, сильным и умным.

Подготовила

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]