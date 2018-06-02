ЕГО СЛУШАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В Сочи завершилась медиаконференция "Будущее регионального радио" Седьмой год подряд в Сочи собираются руководители и специалисты федеральных, региональных и локальных радиостанций. Руководители медиаотрасли, топ-менеджеры крупнейших радиостанций и предприятий связи обсуждают проблемы и точки роста. В дискуссиях и обсуждениях седьмой конференции "Будущее регионального радио" принимают участие более двухсот специалистов. Мероприятие организовано Российской академией радио при поддержке администрации Краснодарского края, при участии Роскомнадзора и Минкомсвязи РФ. По словам президента Российской академии радио Андрея Романченко, на протяжении последних лет радио удерживает планку медиа с самым высоким охватом аудитории в РФ: 62% населения слушают его каждый день в среднем по 4,5 часа. Растет и аудитория онлайн-вещания. 29% слушателей предпочитают эфиры интернет-радиостанций.

– В России количество зарегистрированных радиостанций с 2010 по 2017 годы выросло более чем в 1,5 раза. На сегодняшний день это 3405 лицензий на вещание, выданных Роскомнадзором, – подчеркнул президент Российской академии радио Андрей Романченко.

Однако, как отметили участники встречи, в отрасли не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Есть и цеховые проблемы. Так, в 2018 году наметилась тенденция сокращения числа радиостанций. В ряде регионов с рынка уходят даже традиционные, ранее востребованные вещатели. Сказывается не только узость рекламного рынка, за счет которого живут медиа, но и уход слушателя в онлайн, высокая избирательность аудитории. В частности, доля молодой аудитории от 18 до 24 лет снижается. Поэтому перед радийщиками остро стоит вопрос, как ее завоевать.

Тем не менее, секрет успеха радиостанции – грамотная команда и правильный контент. Это подтверждают региональные вещатели.

Участники конференции получили напутствие и от главы курорта. Анатолий Пахомов рекомендовал гостям найти время не только для профессиональных вопросов, но и для прогулки по городу, который всегда готов удивлять даже самую искушенную публику.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]