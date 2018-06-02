Муниципалитет расширил полномочия

Тринадцать вопросов рассмотрели депутаты на очередной сессии Городского собрания Сочи Традиционно большая часть вопросов майской сессии Городского собрания Сочи была посвящена доработке муниципальных правовых актов. Народные избранники вносят изменения в распоряжения и решения, корректируют Устав города в соответствии с новыми нормами федерального и регионального законодательства. Но бывает иначе: необходимость изменений на муниципальном уровне подталкивает совершенствование федеральных и краевых законов.

На этот раз сочинские парламентарии поддержали внесение ряда важных изменений в городской Устав. Благодаря им полномочия муниципалитета значительно расширились. В Сочи вводится муниципальный контроль за системой теплоснабжения. В частности, муниципальные власти получили возможность контролировать строительство новых и реконструкцию старых теплосетей. Под эти цели будет создана соответствующая структура, располагающая штатом необходимых специалистов. Создаются условия для оценки эффективности работы учреждений и организаций, оказывающих услуги в области образования, медицины, спорта.

– Дополнительно будут внесены изменения в федеральное законодательство, это очень важный вопрос, потому что независимая экспертиза теперь будет делать оценку эффективности работы этих учреждений, а соответственно, через нее будет оцениваться деятельность руководителей учреждений по оказанию услуг населению, – пояснил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

На сессии парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся городского бюджета. В город поступило 47 миллионов рублей в качестве субвенций из бюджета Краснодарского края. Из них 30 миллионов, то есть основная часть, – по линии краевого ГО и ЧС. Эти деньги будут направлены для восстановления городских дорог, пострадавших из-за оползневых процессов.

Также депутатским решением утверждена программа субсидирования молодых семей.

– Теперь есть и городское, и краевое финансирование, и эта программа начнет работать, – подчеркнул Виктор Филонов.

Вопросы, так или иначе связанные с деятельностью Спецавтохозяйства по уборке города, депутаты Городского собрания Сочи рассматривают на каждой сессии. На этот раз на обсуждение был вынесен вопрос оказания финансовой помощи предприятию за счет перераспределения средств внутри департамента городского хозяйства администрации Сочи. Целевые средства в сумме 69,5 миллиона рублей доводятся до Спецавтохозяйства. Они будут направлены на компенсацию расходов по перевозке твердых коммунальных отходов, скопившихся в районе улицы Пригородной, за пределы курорта на Белореченский полигон.

Не без сомнений, но депутаты поддержали этот вопрос. Правда, внесли поправку о том, что необходимо просчитать, какая сумма в год требуется предприятию на вывоз незаабонированного мусора, с тем чтобы не было перебоев с его вывозом за пределы города. Этот вопрос находится на депутатском контроле.

Кроме прочего, народные избранники рассмотрели ряд вопросов о распоряжении городским имуществом. Каждый из них нашел поддержку депутатского корпуса.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]