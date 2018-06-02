РАДИ ДЕТСКИХ УЛЫБОК!

Вот уже 8 лет сочинская благотворительная организация “Лига женщин “Мост добра”, президентом которой является Елена Пахомова, оказывает помощь родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетным, неблагополучным и малоимущим семьям. За это время было сделано много добрых дел, и многим отзывчивость и внимание этих женщин вернули веру в добро и желание жить. Появились и свои традиции. Одна из них – весело и ярко отмечать международный праздник – День защиты детей. В этом году “Лига женщин “Мост добра” благодаря поддержке городского бизнес-сообщества организовала угощение и развлекательные мероприятия для 12 000 сочинских мальчишек и девчонок. Только в Центральном районе 1000 детей смогли посетить шоу в Дельфинарии и Конном театре парка “Ривьера”. Приглашенные дети в большинстве своем были особыми.Наталья Черничкина овдовела, когда ее старшему сыну было 5 лет, а младшему еще не исполнилось и года. Мать-одиночка самостоятельно воспитывает детей и признается, что некоторые шоу ей просто не по карману. Вот и в дельфинарии ее дети впервые. А потому в глазах восторг, на лицах улыбки, а ладошки постоянно аплодируют. Наталья говорит, что порой человеку трудно справиться самостоятельно с навалившейся бедой, и когда на жизненном пути встречаются отзывчивые люди, которые готовы поддержать, подсказать, это очень ободряет.

– Ты понимаешь, что жизнь состоит не только из черных полос, что есть ради кого жить, что это прекрасно, когда твои дети улыбаются. У них нельзя отнимать детство, загружая своими проблемами, – рассказывает Наталья. – Прекрасно, что у нас в городе есть такая организация. Мира ей и долгих лет.

У дочери Марины К. Марии детский церебральный паралич. 12-летняя девочка фактически прикована к инвалидному креслу. Лига женщин неоднократно помогала семье, собирая средства на реабилитацию, а также на курсы дельфино- и иппотерапии.

– Нас постоянно приглашают на различные мероприятия, оказывают консультативную помощь, – рассказывает Марина К. – В нашем городе много организаций, которые занимаются поддержкой семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развивается система инклюзивного образования. И это правильно. Наши дети такие же, как все, они тоже умеют радоваться и делают это искренне.

Если на заре своего становления Лига женщина оказывала помощь только нуждающимся семьям, детям-инвалидам и трудным подросткам, то сегодня, по словам Елены Пахомовой, удалось наладить то взаимодействие между бизнесом, родителями и общественными организациями, которое позволяет охватить большее количество детей.

– Нас радует то, что программы, которые мы ведем с первого дня, активно развиваются,– рассказывает президент организации Елена Пахомова. – В этом году 80 участников фестиваля "Хрустальный петушок" смогли отдохнуть в пансионате "Прометей" в Лазаревском районе, причем вместе с детками были и мамочки. Кроме того, в преддверии 1 сентября мы вручим 3900 комплектов школьной формы, а начинали с 250! Нам очень приятно, что теперь вместе с нами работают молодогвардейцы. Нас стал понимать бизнес, нам удалось действительно сплотиться, у нас появились активные родители, которые создают свои советы. Еще одно наше большое достижение – участие Геры Аристовой, учащейся Детской музыкальной школы №1 имени Шмелева города Сочи, в XVII Молодежных Дельфийских играх, которые проходили в конце апреля во Владивостоке. Наша организация полностью оплатила поездку и проживание Геры и ее родителей. Наше дело не только живет, но и с каждым годом обретает новых единомышленников, и это радует. Дети – цветы жизни. И наша команда старается делать все, чтобы они росли в благодатной почве, чтобы они не болели и вовремя расцветали.

Елена МОСКАЛЁВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]