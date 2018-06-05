СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!

Более 12 000 участников и болельщиков собрали соревнования по триатлону Ironstar В минувшие выходные в Сочи открылся спортивный сезон международной серии соревнований по триатлону Ironstar. На старт состязаний, которые наш город принимает третий год подряд, вышли более двух тысяч человек. Организаторы отмечают, что за это время число спортсменов выросло на порядок: в первых стартах в 2015 году принимали участие 150 человек. Участниками соревнований стали атлеты из 20 стран мира, что стало абсолютным рекордом за всю историю соревнований в России. Иностранные участники представляли такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Болгария, Словения, Швеция, Бельгия, Германия, страны СНГ и другие.

Выросло также количество участников эстафеты – в этом году на соревнования заявилось 100 команд, 50 из которых – корпоративные. В их числе – команды администраций российских городов и республик, представителей министерств и ведомств: администраций Республик Удмуртия, Татарстан, Крым. Поддержать участников приехали также представители администрации Краснодарского края во главе с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Состязания проходили в двух основных форматах – Ironstar 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег) и Ironstar Sprint (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Старт и финиш соревнований и транзитная зона, как и в предыдущие годы, находились на территории курорта "Имеретинский". Плавательный этап проводился в акватории морского порта "Имеретинский", а маршрут бегового этапа проходил по километровому молу порта, уходящему в открытое море. Кроме основных форматов соревнований состоялись забеги на 5 км для женщин (IronLady) и на 500 м и 1 км для детей (StarKids), в них приняли участие 500 человек.

Еще один рекорд поставила погода: в этом году температура воды в море в начале июня составила 22,8 градуса, что позволило участникам плавательного этапа Ironstar выступать без гидрокостюмов. Возможность соревноваться в теплом море является одним из факторов привлекательности сочинских стартов для триатлонистов.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]