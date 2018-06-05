ФУТБОЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Пока до чемпионата мира по футболу остается десяток дней, в Сочи доминирует футбол любительский, детский. Так было и во время празднования Дня защиты детей, который на олимпийском курорте, как обычно, прошел по-спортивному.

Эпицентром жарких баталий на спортивных площадках стал парк "Ривьера", где состоялась спартакиада, в которой главное участие приняли школьники и гимназисты Центрального района. Состязания детворы были прекрасно подготовлены. Об этом позаботился совет территориального общественного самоуправления "Гагаринский" при поддержке местного отделения партии "Единая Россия", предприятия "Винсент Недвижимость", общества "Сфера-1" и Сочинского хлебоприемного предприятия.

Юный арбитр Анастасия Титова дала символический свисток к началу футбольного турнира, и закипели нешуточные страсти. Большинство команд оказалось примерно равными по силам, так что борьба получилась и упорной, и непредсказуемой, но в то же время предельно корректной. Ребята показали хорошую технику, тактическую выучку, продемонстрировали слаженные коллективные действия, а еще – высокую результативность; голы, к радости болельщиков, сыпались как из рога изобилия.

Только к окончанию соревнований стало ясно, что места на пьедестале почета разыграют команды гимназии №6, школ №13 и №7. Они и заняли соответственно первое, второе и третье места. Причем лишь одно очко отделило победителя от призеров. Естественно, всем им были вручены медали разного достоинства.

Перед началом состязаний по дартсу (метанию дротиков в цель) юноши и девушки из школы №10 под аккордеон и аплодисменты зрителей устроили небольшой концерт, а затем они же продемонстрировали в дартсе завидную точность. Самые высокие результаты показали Руслана и Руслан – Худенко и Вартеванян, опять же из 10-й школы. Мария Фатова и самая юная участница Полина Новикова из гимназии №8 поделили третье место с одинаковым количеством набранных очков.

А завершилась спартакиада вручением памятных наград и припасенных организаторами сладких призов – мороженого, печенья, сока.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]