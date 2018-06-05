Первого июня уже по традиции в ГКУ СО КК "Лазаревский реабилитационный центр" прошел День открытых дверей. Всем присутствующим была предложена экскурсия по центру. Гости отметили, как уютно и комфортно обустроены территория и корпуса учреждения. В творческой мастерской вниманию гостей была представлена выставка детских работ "Чудесный мир детства". Рисунки, поделки из бумаги и пластилина выполнены в разных техниках: коллаж, пластилинография, холодный фарфор, рисунки тушь-перо, акварель.

Веселая зарядка с неутомимыми и задорными клоунами Ириской и Фунтиком взбодрили не только детей, но и гостей. Потом все организованно направились в ДК поселка Головинка и сразу очутились в сказочной стране. Взрослые и дети приняли участие в командной квест-игре "Я – герой сказки". Дети бесстрашно преодолели все препятствия, ответили на все каверзные вопросы. Праздник продолжился в зрительном зале. Театральное представление "Муха-Цокотуха" было зрелищным и ярким.

А в центре детей и гостей уже ожидала площадка мастер-классов "Узоры из бумаги" и "Пенная фантазия". Вот где размах для творчества. Выполнить вместе хоть и маленький шедевр – что может быть увлекательнее!

Во второй половине дня – шоу мыльных пузырей "Пузырляндия" привело детей в полный восторг. Все без исключения веселились от души. А оказавшись внутри огромного мыльного пузыря, ребята были безмерно счастливы от необычного чувства волшебства.

На спортплощадке педагогами центра была организована развлекательно-игровая программа "Час веселых непосед". Каждый мог продемонстрировать свои возможности: смекалку, силу и ловкость, быстроту и выносливость. Сколько веселья, задора для ребят! И, конечно, детей ждали подарки: мячи, бадминтон, настольные игры – все, что нужно для игр на свежем воздухе. Закончился день праздничным ужином "Сладкая сказка".

Праздник удался на славу! В мире нет ничего более важного и ценного, чем детство, и счастливым оно должно быть у каждого ребенка!

Л. ПТАШНИК, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]