"И СЧАСТЛИВ ЛИШЬ ТОТ, В КОМ СЕРДЦЕ ПОЁТ…"

8 июня в 19 часов в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится юбилейный

вечер Андрея Афонина "И счастлив лишь тот, в ком сердце поет…" Поздравить известного в городе музыканта, дирижера и аранжировщика придут как коллеги из Сочинской филармонии – оркестр народных инструментов имени П.И.Нечепоренко "Русский сувенир", ансамбль казачьей песни "Любо", женская группа Камерного хора, так и коллективы, ранее сотрудничавшие с юбиляром: вокальный ансамбль Сочинского колледжа искусств и биг-бенд "Сочи".

В июне Андрей Афонин отпразднует свое 60-летие. 21 год он работает в Сочинской филармонии, а началось все с того, что в 1997 году к сотрудничеству его пригласила художественный руководитель ансамбля казачьей песни "Любо" Ольга Чадаева. Молодой коллектив тогда хотел заявить о себе, а для этого требовался репертуар, выделяющий из коллективов, ориентированных на народные песни. Нужны были аранжировки песен кубанского фольклора для выступления на сцене. Аранжировщиков в городе было всего несколько человек, один из них – Андрей Афонин.

Основы будущей профессии Андрей Анатольевич изучал сначала в музыкальной школе, затем осваивал игру на баяне и специфику работы в народном оркестре в музыкальном училище города Новомосковска. Педагоги училища: Фельдман Аркадий Азикович (сольфеджио), Макаришина Галина Никитична (дирижирование) и Синьковский Виктор Владимирович (руководитель оркестра народных инструментов) помогли будущему музыканту определиться с профессиональными предпочтениями. Впоследствии Аркадий Фельдман стал известным композитором и художественным руководителем Калининградского симфонического оркестра, и его бывшие студенты гордились тем, что ранее других узнали и исполнили сочиненные им произведения.

В Институте имени Гнесиных Андрей Афонин серьезно погрузился в работу с народным хором на факультете хорового дирижирования. В Москве он совершенствовал профессиональные навыки, оттачивал свое мастерство. Успешно закончив московский вуз, Андрей Анатольевич стал дипломированным руководителем народного хора и методистом по фольклору. Именно в институте он познакомился с будущей женой Оксаной Юрьевной, которая приехала из Сочи в Москву повышать квалификацию хормейстера.

Переехав в Сочи в 1984 году, Андрей Афонин сразу устроился в Детскую музыкальную школу имени И.А.Шмелева педагогом по классу баяна и аккордеона. Помимо учительской деятельности, в школе он возглавил оркестр баянов-аккордеонов, позднее организовал ансамбль ложкарей. В 1989 году педагог создает Детский народный хор, который благодаря успешному старту уже спустя два года был отобран для выступления во французском городе Ментон, городе-побратиме Сочи.

В начале 1990-х годов музыкант много и успешно занимается аранжировкой народных и авторских песен. Это профессиональное умение было оценено многими специалистами из области вокального и инструментального искусства. Андрей Афонин оказался тем самым человеком, который, зная методику работы с народным хором, помог ансамблю "Любо" расширить свой репертуар фольклором, адаптированным к исполнению на большой сцене.

– Аранжировка – это кропотливый, а иногда и просто изматывающий, растянутый во времени, требующий вдохновения труд, – признается Андрей Афонин. – Когда он завершен, испытываешь и удовлетворение, и гордость. Если ты вкладываешь в дело свою душу, конечно, надеешься, что результат понравится и коллегам-музыкантам, и зрителям.

Практически одновременно с работой в коллективе "Любо" музыкант начал сотрудничать с оркестром народных инструментов "Русский сувенир". Для него Андрей Анатольевич сделал более десяти переложений и аранжировок, адаптируя академическую и современную музыку для исполнения народными инструментами.

8 июня в Зале органной и камерной музыки соберутся коллеги и друзья юбиляра, чтобы представить публике его творчество. В этот день прозвучат сочинения Лядова, Свиридова, Соловьева-Седого, Пахмутовой, Овчинникова, Морриконе, Бенсона, Трене в аранжировках юбиляра. Андрей Афонин выйдет на сцену и в качестве музыканта, и в качестве дирижера оркестра.

Как признается сам Андрей Афонин, для музыканта нет ничего более интересного, чем работа с оркестром. А юбилей – это повод еще раз встать за дирижерский пульт. В этот день публике будут представлены лучшие работы, и они, без сомнения, останутся в памяти сочинцев.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]