НУЖНО УСКОРИТЬСЯ!

Власти Сочи требуют от подрядчиков строго выполнять взятые на себя обязательства по благоустройству населенных пунктов города. И подтверждают готовность оказывать всестороннее содействие добросовестным инвесторам. Предыдущим визитом в Головинку в начале мая глава города остался крайне недоволен. К нынешнему курортному сезону, вокруг популярного экскурсионного объекта – Тюльпанного дерева, имеющего большую историческую и культурную ценность, на средства бизнесмена Николая Максимова должен был появиться цветущий сквер.Идея масштабная: парк "Лиран", включающий в себя благоустроенную зону для экскурсий и отдыха с пешеходными дорожками, цветочными клумбами, фонтаном, ажурной кованой оградой вокруг дерева, детским городком и автомобильной стоянкой – в планах также обустройство пляжной полосы, должен был стать своего рода центром дальнейшего комплексного развития населенного пункта, который в перспективе получит статус круглогодичного курорта. Значимую идею поддержали и местные жители, и городские власти, высказавшие готовность оказать всяческое содействие инвестору.

Первый совместный шаг сделали своевременно. Все необходимые формальности были улажены максимально быстро: еще осенью прошлого года в поселке прошли общественные слушания, проведено массовое анкетирование среди населения. Группа специалистов, занимающаяся реализацией этого весьма дорогостоящего инвестиционного проекта, постаралась учесть все поступившие замечания и пожелания. Без сложностей и проволочек муниципалитет согласовал разрешительные документы. Осталось только воплотить задумки и эскизы на бумаге в реальность, подрядчик обещал успеть к середине мая.

Вопреки договоренностям, за минувшие полгода сделано немного. Причины разные. Работы на объекте ведутся, но их низкий темп, а главное – срыв оговоренного заранее срока окончания строительства – возмутили Анатолия Пахомова, поначалу даже поставившего под сомнение целесообразность дальнейшего сотрудничества с подрядной организацией. Вокруг мэра собрались местные жители, разговор с представителями инвестора был весьма жестким. Градоначальник, долго общавшийся с людьми – у них тоже накопилось немало вопросов и нареканий, дал ряд распоряжений руководителю администрации Лазаревского района Сергею Бражникову, а также городским профильным службам детально разобраться в ситуации за две недели.

Меры оперативно приняты, строители заметно активизировались. На днях глава Сочи вновь побывал в Головинке, проинспектировал ход работ, лично встретился с инвестором.

– От намеченных планов не отказываемся, – подтвердил в разговоре с мэром Николай Максимов, – несмотря на возникшие сложности затягивать процесс не будем, все выполним качественно и в полном объеме.

Парк "Лиран" станет образцом для подражания, убежден он, сможет приятно удивить гостей курорта и специалистов, станет предметом гордости для жителей поселка. При этом бизнесмен рассчитывает на реальную поддержку властей – процесс непростой, особенно в вопросах, связанных с архитектурой, без заинтересованного участия муниципалитета никак не обойтись.

– Нужно максимально ускориться, времени уже нет! – потребовал мэр. – Поможем. Необходимые распоряжения даны, дорожная карта сформирована, с нашей стороны проблем не будет. Теперь все целиком зависит только от вас. Буду приезжать сюда еженедельно. Как мы и договаривались, все должно быть красиво, благоустроенно, комфортно. Объект Тюльпанное дерево очень важен для города и коренного адыгского населения, к нему приковано особое внимание местной общественности, данный аспект тоже надо учитывать. Эффективное взаимодействие государства и частного бизнеса в итоге должно способствовать и внешним позитивным переменам в поселке, и изменению ментальности наших людей. Стать своего рода стимулом действовать самим: чтобы сделать жизнь лучше, необходимо прилагать для этого собственные усилия. В работе по масштабному благоустройству Головинки крайне важно заинтересованное участие местного территориального совета самоуправления и самих жителей, подчеркнул Анатолий Пахомов. Отсидеться дома, праздно наблюдая за тем, как вкладывают средства и трудятся другие, не получится. Равнодушных быть не должно. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]