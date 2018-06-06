Руководитель городского клуба любителей сенполий Ирина Волкова фиалками увлекается с детства, а последние 18 лет – на профессиональной основе. Ее коллекция исчисляется в сотнях видов, но точного числа не может назвать даже владелица.

– Я еще училась в школе, когда пыталась составить свою первую коллекцию фиалок. Покупала у бабушек, выращивала. Но первый опыт оказался неудачным, что меня только подбодрило, – рассказывает Ирина. – Затем я вернулась к этому вопросу в 2000-м году, уже профессионально. С тех пор моя коллекция сенполий пополняется, обновляется. В ней появляются новые сорта, но никуда не исчезает "бабушкина" классика.

– Ирина, а есть в вашей коллекции какие-нибудь сорта собственной селекции?

– К сожалению, для этого требуется очень много места, а в типовые квартиры и коллекция-то с трудом вмещается. Дома стеллажи от пола до потолка, и на них удается разместить лишь то, что нравится: под потолком детки, внизу взрослые кусты. Поэтому отдаю предпочтение селективным, более устойчивым сортам.

– Среди всего многообразия сортов наверняка есть любимые?

– Это старые сорта, которым уже двадцать лет. Конечно, появляются и новые очень хорошие, но старые, проверенные, им не уступают.

– Не секрет, что на цветы, как и на одежду, существует мода. Какой сорт фиалки сейчас в моде?

– Знаете, это все на любителя. Одним нравятся однотонные, другим махровые, третьим пестролистные розетки, четвертым – с каемочкой. Есть люди, которые предпочитают классические сорта обычной фиалковой формы. Фиалки – вне моды. Мы сами тоже внутренне меняемся, меняем вкусы. Сегодня хотим морковку, завтра – яблоко. Так и с фиалками. В этом году мы отдаем предпочтение белым и голубым, завтра потянуло на эмоции, присматриваемся к красно-бордовым цветам.

– А как родилась идея объединить коллекционеров в клуб "Мисс фиалка"?

– Это было давно. Хорошо, что существует такой клуб. Мы общаемся, проводим встречи передаем информацию, делимся опытом. Сколько мы живем, столько учимся, что-то открываем для себя . Появляются новые препараты, новые грунты, их пробуем и анализируем, это хорошо. Кроме того, на выставках мы можем проконсультировать людей. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]