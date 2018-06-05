Включите телевизор

Сначала с запада – на юг, затем – в центр и на восток. Новый специальный проект крупнейшего спортивного телеканала России "Матч ТВ" посвящен городам, в которых уже через несколько дней стартует главный футбольный турнир планеты. Второй точкой на обширной географической карте страны стал курортный Сочи В длительное и крайне увлекательное путешествие по многотысячекилометровому маршруту, объединившему Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Казань, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Волгоград и Нижний Новгород, отправились давние любители экстрима, приключений и новых ярких ощущений – телекомментаторы "Матч ТВ" Роман НагуЧев и Юлия Коваль. Задача цикла передач под общим названием "Вэлкам ту Раша" ("Добро пожаловать в Россию") – рассказать любителям футбола, прежде всего, иностранным, о подготовке городов, принимающих предстоящий Мундиаль, их красотах и исторических достопримечательностях, культурных традициях, национальной кухне и радушии местного населения.

Чтобы наиболее глубоко погрузиться в материал, ведущие программы вживаются в роль обычных туристов: добираются до места общественным транспортом, изучают реальные цены на проезд, жилье и продукты питания, оценивают готовность городской и спортивной инфраструктуры, уровень и качество обслуживания, пробуют специальное футбольное меню – гастрономические сюрпризы, подготовленные хозяевами для российских и зарубежных болельщиков. Основное внимание, естественно, к футбольным объектам, на которых уже через несколько дней пройдут матчи мирового первенства: съемочная группа рассказывает о технических особенностях той или иной арены, подсказывает, где можно быстро получить паспорт болельщика и официально купить билет на матч, а также как найти наиболее простую и удобную дорогу к стадиону.

Из самого западного региона России – Калининградской области – команда "Матч ТВ" отправилась на Юг страны. В отличие от своей коллеги, москвички Юлии Коваль, Роман Нагучев давно считает Сочи родным, свободно ориентируется на местности, хорошо знает здешние особенности и менталитет. Вот уже десять лет он живет и работает в столице, впрочем, о городе, где прошли его детство и юность, не забывает. Командировка в Сочи стала для него приятным бонусом: профессия телекомментатора дает возможность ездить буквально по всему миру, но увидеть родителей, близких и друзей удается, к сожалению, нечасто.

– Мои фамильные корни здесь, на Черноморском побережье, – рассказал он корреспонденту "НС". – Родственники по бабушкиной линии – из шапсугского рода Тешевых – проживают в поселке Головинка, есть близкие и в Туапсинском районе, в частности, ауле Агуй-Шапсуг. Сам я родился в станице Выселки, куда в свое время, в 1984 году, после окончания Адыгейского государственного педагогического института были направлены на работу мои родители. Кстати, моя мама Ирина Викторовна – из Староминского района, отец Юрий Михайлович – из Сочи, родился в поселке Голубая Дача, неподалеку от Аше. Они познакомились во время учебы в Майкопе, поженились. В 2004 году родители переехали в поселок Лазаревское, с тех пор их педагогическая деятельность тесно связана со средней школой №80: папа – учитель физкультуры, мама преподает математику, она ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.

Сам Роман – выпускник экономического факультета Адыгейского государственного университета. Закончил ведущий вуз республики с красным дипломом, хотя работать по специальности ему не довелось. Всему виной – случай. Счастливый.

– Однажды – тогда я учился на пятом курсе – мне на глаза попалось объявление в газете о конкурсе телекомментаторов, объявленном каналом "НТВ-плюс", – вспоминает он. – Решил попробовать свои силы. С детства люблю футбол и спорт вообще, поэтому долго не раздумывал. По условиям, на первом этапе нужно было отправить в телекомпанию запись 15-минутного репортажа с любого матча. Что я и сделал. Вскоре мне позвонили из Москвы, сообщив, что я прошел в следующий тур. В итоге – из 16 претендентов приглашение на работу получили всего трое. Одним из счастливчиков оказался я.

Это было осенью 2007-го. В эфир Нагучев вышел ровно через год – в сентябре 2008-го. Этот день, естественно, запомнится на всю жизнь, говорит Роман: страшно волновался, было трудно собраться с мыслями, нес какую-то чепуху. Это, наблюдая за игрой по телевизору кажется, что нет ничего проще, чем комментировать матч, на самом деле – все далеко не так: ответственность огромнейшая. Впрочем, тяжело было только на первых порах: достаточно трех-четырех выходов в прямой эфир, чтобы войти в колею.

Сегодня Нагучев – в основной обойме "Матч ТВ". Работает много, в удовольствие: за десять лет в его практике накопилось уже больше полутора тысяч репортажей с российского первенства и европейских чемпионатов. Помимо этого, приходится много ездить по стране и миру, общаться со спортсменами и тренерами, записывать интервью, готовить сюжеты для аналитических программ, участвовать в обсуждении матчей.

Прежде чем отправиться к родителям в Лазаревское, Нагучеву пришлось довести начатое дело до конца: в Сочи он приехал туристом, обычным гостем, а значит, предстояло вжиться в непривычную для себя роль. Начал с поиска самого дешевого жилья на время чемпионата мира. Пока Роман ради чистоты эксперимента попробовал по-спартански обустроиться в палатке прямо на берегу моря – это один из вариантов предложенного ему ночлега, Юлия Коваль тестировала уровень комфорта в одном из местных фешенебельных отелей. В то время как Нагучев в очередной раз убеждался, что сочинские таксисты не только знают свой город даже с завязанными глазами, но и вполне легко смогут общаться с иностранными болельщиками, его коллега отправилась на Красную Поляну, где своими глазами увидела, как здешние повара способны всего за пятнадцать минут приготовить обед для 3-4 тысяч человек (!) и приятно удивить самых взыскательных гурманов. Пока Коваль наслаждалась сочинским гастрономическим меню с футбольным вкусом, в частности, экзотическим блюдом – макадамским муссом с крабом, черной икрой и… сусальным золотом (!) – Нагучев отправился на стадион, которому уже совсем скоро предстоит принимать сильнейшие сборные мира. Походить по зеленому газону "Фишта" нашему земляку удалось только в медицинских бахилах – сейчас покрытие находится в финальной стадии подготовки к матчу открытия Мундиаля, поэтому контроль за его состоянием строжайший, сумел с ветерком прокатиться по полю за рулем специальной машины, стригущей футбольную траву. И, естественно, заглянул в комментаторскую ложу. Условиями, созданными для работы журналистов на сочинской арене, представитель "Матч ТВ" остался вполне доволен и даже присмотрел одно для себя: 23 июня Нагучеву предстоит комментировать здесь один из матчей мирового первенства между Германией и Швецией.

В Сочи было интересно, а репортаж получился с настоящим спортивным драйвом, признаются авторы "Вэлкам ту Раша". Современный Сочи, получивший богатейшее олимпийское наследие, создан не только для оздоровительного семейного отдыха, увлекательного этнографического, аграрного, познавательного туризма и активного образа жизни. Теперь это еще и город футбола, причем самого высокого – по-настоящему мирового – уровня!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]