ЛЕВШЕ И НЕ СНИЛОСЬ

Медицина – область науки, где технологии и методики лечения развиваются не просто непрерывно, а стремительно. То, что еще недавно казалось невозможным, благодаря оборудованию, знаниям и потенциалу специалистов становится реальностью

Если говорить о хирургии, то это область медицины, где от каждого, даже самого незначительного движения хирурга, может зависеть очень многое. Эндокринный хирург, например, выполняя операцию на щитовидной железе, предельно внимателен при работе с нервом, иннервирующим голосовые связки. Одно неверное движение – и человек больше никогда не сможет говорить. Нейрохирург во время операций на головном мозге сталкивается с тем, что каждая область этого сложного органа отвечает за ту или иную функцию человеческого организма: речь, слух, обоняние, движения, мыслительный процесс… Челюстно-лицевые хирурги работают с лицевыми нервами. Травматологи – с нервами и сухожилиями, и от точности их движений зависит двигательная функция конечностей. При повреждении крупных сосудов, таких, например, как аорта, может возникнуть массивное кровотечение. За две-три секунды можно потерять пациента, и здесь важен профессионализм сосудистого хирурга. Офтальмохирурги работают с глазами – одним из самых хрупких и сложных органов.

Чем тоньше, сложнее, работа хирурга, тем более современные и дорогостоящие требуются медицинские технологии: оборудование, расходные материалы. Тульскому Левше из одноименного рассказа Николая Лескова, сумевшему подковать английскую стальную блоху, и не снилось, с чем на современном этапе приходится сталкиваться медикам.

Между тем, мнение обывателей, что сложные заболевания, серьезные диагнозы в Сочи не лечат, уходит в Лету. Примером могут стать ведущие медицинские учреждения курорта: краевая больница №4 в Адлере, краснополянская №8, инфекционная в Дагомысе и, конечно же, 4-я городская. В этих учреждениях постоянно обновляется парк медицинского и диагностического оборудования, приглашаются на работу ведущие специалисты из регионов, что приводит к расширению спектра оказываемой медицинской помощи.

Одним из последних приобретений сочинского здравоохранения стало оборудование для витреоретинальной хирургии в офтальмологическом отделении городской больницы №4. Благодаря ему офтальмохирурги "четверки" смогут выполнять сложнейшие операции на глазах, которые ранее были возможны только в частных клиниках за немалые деньги или в краевых и федеральных медицинских центрах. Теперь подобное высокотехнологичное лечение доступно и в Сочи.

Витреоретинальная хирургия выполняется только в 20 крупных региональных клиниках России. В нашей стране врачей-офтальмологов, занимающихся подобным видом оперативных вмешательств на глазном яблоке, не более 100 человек, 9 из них работают в Краснодарском крае. После обучения такие специалисты появятся и в Сочи. Более того, сочинская 4-я больница стала первой в стране муниципальной, где внедрена витреоретинальная хирургия.

Первые операции в нашем городе выполнил доктор медицинских наук, профессор, заведующий офтальмологическим отделением Краевой клинической больницы №1, главный офтальмолог Краснодарского края Алексей Малышев. В задачу хирурга входило сохранить зрение пациентам с диабетом.

– Диабетическое поражение сетчатки выражается образованием рубцовой ткани на поверхности сетчатки, которая стягивает её, отслаивает, отрывает и постепенно губит зрение пациента, – рассказывает Алексей Малышев. – Наша задача – максимально очистить сетчатку от этих изменений.

Безупречно прозрачная структура стекловидного тела не может сохранять свои исходные свойства на протяжении всей жизни. Оно может разжижаться, загустевать, иногда в нем могут образовываться плавающие помутнения, которые человек ощущает в виде "мушек" и мелькающих точек. Как правило, подобные изменения чаще всего возникают при близорукости и усугубляются с увеличением возраста пациента. Также к изменению состояния стекловидного тела могут приводить хронические заболевания, например, сахарный диабет, различные нарушения липидного обмена, травмы глаза и многие другие нарушения в организме общего характера. Новая офтальмологическая многофункциональная витриоретинальная система будет использоваться при лечении отслойки сетчатки, гемофтальм (кровоизлияние в стекловидное тело), диабетических поражениях глазного яблока и проникающих ранениях. С ее помощью можно будет удалять инородные тела из глаза с максимальным сохранением зрения.

– Цель подобного высокотехнологичного лечения – предотвращение неизбежного падения зрения у пациентов, а также восстановление нормальной анатомии глаза, – продолжает заведующий отделением офтальмологии городской больницы №4 Виктор Семыкин. – Основная группа пациентов, которым будет оказываться помощь с использованием данного оборудования, – это люди, страдающие диабетом и артериальной гипертензией, именно у них чаще всего наблюдаются серьезные изменения, требующие сложного хирургического лечения. Витреоретинальная хирургия – вершина мастерства в офтальмохирургии, и наши специалисты, пройдя обучение, смогут работать на новом оборудовании.

Микрохирургия глаза – это сочетание хирургии и тонкой ювелирной работы, справиться с которой может далеко не каждый врач. Сложно представить, но манипуляции во время операции выполняются микрохирургическим инструментом диаметром около 1 миллиметра. Здесь важна высокая точность, хорошая моторика, сосредоточенность, великолепная профессиональная подготовка врача.

Человеческий глаз – настолько сложный орган, что само его существование кажется невероятным. Статистика свидетельствует о том, что по всему миру от нарушений зрения страдают более 280 миллионов человек. Инновационные методики и оборудование позволяют излечить сложные заболевания глаз, которые еще 10-15 лет назад навсегда лишали пациентов зрения. Что и говорить: Левше и не снилось. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]