Быть внимательнее к мелочам

Планерное совещание в администрации Сочи на этой неделе посвятили вопросам охраны общественного порядка Навести порядок с барахолкой на улице Чайковского потребовал мэр Сочи Анатолий Пахомов на очередном планерном совещании в администрации. Стихийному рынку пора приобрести цивилизованные черты, а текущая ситуация, когда торговцы расползлись по всем окрестным переулкам, а дворы и подъезды домов используют как общественный туалет, никуда не годится.

– Нет такой категории рынков, которые называются барахолками. Мы все время хотим им угодить, отдали огороженный участок рядом с "МореМоллом", поставили торговые ряды, но они туда не пошли. Ссылаются на то, что им навесы не сделали. Есть краевой закон, запрещающий стихийную торговлю. Мы – исполнительный орган власти, а это нарушители правопорядка, – обратился глава города к представителю УВД. – Бездействие полиции привело к тому, что на этот безобразный рынок едут торговать не только сочинцы, но и жители Туапсинского района, Абхазии.

Во времена, когда барахолка располагалась возле Центрального рынка на набережной реки Сочи, торговали на ней в основном сочинские пенсионеры, таким образом зарабатывая небольшую прибавку к пенсии. Теперь же среди продавцов не только пенсионеры, как это было раньше, но и молодежь. Количество торгующих всяким хламом, среди которого лишь изредка можно встретить действительно интересные вещицы, выросло с семидесяти до семисот.

Городские власти готовы посодействовать окультуриванию предоставленного участка. Предприятия курортной сферы попросили поделиться старыми зонтами от солнца, ГАИ – нарисовать "зебру" напротив участка, выделенного под торговлю. Если же барахольщики продолжат гнуть свою линию, их ждут штрафы за незаконную торговлю – от двух с половиной тысяч рублей.

Претензии муниципалитета к работе полицейских, обеспечивающих охрану общественного порядка на курорте, касаются не только барахолки на улице Чайковского, но и набережной в Имеретинской низменности. По велодорожкам там гоняют не велосипеды, а тяжелые электромобили. На восстановление покрытия велодорожек только в этом году в муниципальном бюджете пришлось изыскать три миллиона рублей.

Глава города Анатолий Пахомов рассказал, как на днях патрулирующие набережную казаки задержали 16-местный электромобиль, а патрульный экипаж появился лишь через 35 минут, и то после звонка мэра начальнику УВД.

– У меня вопрос к начальнику службы участковых: наверное, это кому-то надо, чтобы на тяжелых электромобилях гоняли по набережной? Все рейды и отчеты в интернете – показуха, работа для галочки. Если там не будет патрулей, то и результата не будет. Помочь мы поможем, но делайте свою работу как следует!

Накопились у мэра Сочи Анатолия Пахомова вопросы и к полку ДПС. К чемпионату мира по футболу в центре Сочи изменена схема движения. Но вместо свободного проезда на главных магистралях Центрального района скапливаются автомобильные пробки. Повод тот же: автовладельцы игнорируют дорожные знаки, отсутствие патрульных экипажей ДПС там, где это необходимо. Ну и незаконная парковка по обочинам, что снижает пропускную способность трасс.

– Я понимаю, что наши люди привыкли и сто метров на машине преодолевать, но в городе не должно быть такого количества пробок. Большинство транспорта сейчас идет по Тоннельной. Машины должны были там пролетать, потому что нет светофоров. Но и справа, и слева по всей протяженности эта улица забита. Там стоят знаки, их никто не выполняет. Поставьте туда экипаж на постоянной основе! И сразу не будет пробки на Горького, переходящей на Курортный проспект, – объяснил ситуацию градоначальник.

На время чемпионата в Сочи принят четкий план организации дорожного движения. Транспорт, который заходит в город из Дагомыса, должен уходить на дублер. Выезжать с дублера автомобили могут только на улице Фабрициуса. Для борьбы с незаконной парковкой на улицах будут привлечены дружинники. Общественные помощники будут сигнализировать в случае нарушений правил водителями.

Мэр напомнил подчиненным, что фактически с первого июня город находится не в подготовительной, а в активной фазе чемпионата. Все улицы должны быть убраны, на каждой территории, закрепленной за сотрудниками администрации, идеальный порядок должен быть круглосуточно. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]