Уголок России – отчий дом

Культурно-этнографический центр "Моя Россия" – уникальный архитектурный ансамбль, возведенный с учетом многовековых традиций домостроения различных регионов России. Сказочный город спрятался от посторонних глаз в горном ущелье на берегу Мзымты, сразу за всесезонным горным курортом "Роза Хутор". Здесь лишь несколько шагов отделяют "Сибирь" от "Кавказа", а с башни "Казань" можно увидеть крыши "Санкт-Петербурга".

Накануне длинных праздничных выходных многие планируют семейный отдых вдали от шума городского. Сочи – курорт уникальный, он предоставляет массу возможностей для отдыха на любой вкус. Отсюда даже не нужно никуда выезжать, чтобы окунуться в культуру и народные традиции регионов нашей большой страны.

Этнографический центр "Моя Россия" известен далеко за пределами Сочи. Среди зеленых склонов и острых горных вершин на территории более трех гектаров расположились 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов России: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия. Каждое здание оснащено информационным табло, благодаря которому вы легко угадаете образчики архитектуры и узнаете об этом много новой и полезной информации.

Сергей и Ирина – коренные сочинцы, но в этнографический комплекс "Моя Россия" приезжают несколько раз в год. Говорят, что им нравится здешний уклад. И маленький Руслан всегда занят на каком-нибудь мастер-классе или на анимационной площадке.

– На длинные выходные мы сюда приезжаем с ночевкой. Подкупает, что тут этноотели с тематическим оформлением, а дети до шести лет живут бесплатно. Руське очень нравится "Русский Север". Подрастет немного, обязательно поедем в какой-нибудь тур по России, а пока пусть тут путешествует! – смеется Ирина.

Разгуляться и взрослым, и малышам есть где. В сказочном городе "Моя Россия" в любой момент можно встретить былинных персонажей, поиграть в старорусские игры и забавы, а также освоить забытое ремесло, которым занимались наши предки на Руси. Под руководством мастера можно сделать игрушку, расписать матрешку или пряник, научиться искусству точечной росписи. Здесь работают стеклодувы, а с воскресенья появится и гончар.

Президент Всероссийского центра развития культуры "Русь колокольная" звонарь Сергей Викторов – "культурная достопримечательность" этнографического комплекса. На его звоны приезжают специально из других уголков страны. Народные песенные и танцевальные коллективы устраивают представления прямо под открытым небом. Добро пожаловать в Россию!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]