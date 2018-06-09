ЧЕМПИОНАТ СОЧИ: ЧТО НИ ТУР, ТО СЮРПРИЗЫ

Меньше недели остается до первого матча чемпионата мира по футболу на сочинском стадионе "Фишт". А сейчас неподалеку от него, на другом стадионе Олимпийского парка, проходит большинство встреч футбольного чемпионата города. И буквально каждый тур приносит сюрпризы.

Для одного из фаворитов, "Медика-2", шестой тур принес сюрприз со знаком минус. Его же соперник в этом туре, "Источник", находящийся среди аутсайдеров, преподнес себе приятный сюрприз. Поединок получился напряженный, результативный, и непосвященному болельщику невозможно было определить, кто расположился вверху турнирной таблицы, а кто внизу. На каждый забитый "медиками" мяч футболисты из села Пластунка, а это в основном пятнадцати-шестнадцатилетние ребята, отвечали адекватно. Каждая сторона продемонстрировала и скоростные атаки, и веру в себя, и силу духа. В итоге закономерная ничья – 3:3. "Медик-2", проведя пять матчей, потерял первые два очка; у "Источника" в графе "очки" (после шести встреч) появилась единица.

Осечка "медиков" позволила прошлогоднему чемпиону "Адлеру" занять место во главе таблицы. Однако в шестом туре он тоже едва не лишился первых двух очков. Своеобразное дерби районного масштаба между ним и "Адлером-09" проходило, как и следовало ожидать, в предельно бескомпромиссной борьбе. Тем более что соперник чемпиона входит в первую пятерку команд. Футболистам "Адлера" пришлось приложить максимум усилий, чтобы вырвать победу (4:3) после того как в их воротах побывало три мяча.

Наступательный порыв "Адлера-09" в полной мере ощутил и "Трактор", идущий на третьем месте. Единственное пока поражение он потерпел именно от адлерцев – 4:5. В результате "Трактор" отстает от "медиков" на одно очко, а его догнал "Кичмай", имевший возможность выйти вперед, но уступивший (1:2) "ЧНК Сочи".

Теперь болельщики в ожидании встреч между командами, занимающими места с первого по четвертое – "Адлером", "Медиком-2", "Трактором" и "Кичмаем". Эти результаты станут, по всей вероятности, решающими при подведении окончательных итогов (если фавориты не преподнесут себе других сюрпризов со знаком минус).

Под стать турнирной интересная борьба идет между лучшими бомбардирами. Ее возглавляют Максим Кочетов ("Медик-2"), Евгений Мокеров ("Кристалл"), забившие по восемь мячей, Альберт Овагимян ("Алания"), семь раз поразивший ворота.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]