КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА В СОЧИ. НАЧАЛО

В Санкт-Петербургском издательстве в мае вышла новая книга сочинского краеведа Сергея Артюхова "История развития курортного дела и медицины Большого Сочи. ХIХ-ХХ вв.". На её создание автору потребовалось несколько лет кропотливой работы в архивах и библиотеках. В книге подробно рассказывается о становлении курортной медицины в Сочи в конце ХIХ – начале ХХ веков и дальнейшем её развитии. Особенное внимание в издании уделяется истории создания и работы научно-исследовательского института курортологии (Ныне НИЦ курортологии и реабилитации). Приводятся биографические данные многих выдающихся врачей, работавших в Сочи. Материалы в большинстве своем основаны на данных Московских, Санкт-Петербургских и сочинского архивов, на монографиях по истории медицины. Книга, безусловно, будет интересна учёным, краеведам, всем интересующимся историей нашего города.

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