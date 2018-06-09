Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Июнь 2018  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Главная » содержание

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА В СОЧИ. НАЧАЛО

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА В СОЧИ. НАЧАЛО
Суббота, 9 Июнь, 2018 - 07:01

В Санкт-Петербургском издательстве в мае вышла новая книга сочинского краеведа Сергея Артюхова "История развития курортного дела и медицины Большого Сочи. ХIХ-ХХ вв.". На её создание автору потребовалось несколько лет кропотливой работы в архивах и библиотеках. В книге подробно рассказывается о становлении курортной медицины в Сочи в конце ХIХ – начале ХХ веков и дальнейшем её развитии. Особенное внимание в издании уделяется истории создания и работы научно-исследовательского института курортологии (Ныне НИЦ курортологии и реабилитации). Приводятся биографические данные многих выдающихся врачей, работавших в Сочи. Материалы в большинстве своем основаны на данных Московских, Санкт-Петербургских и сочинского архивов, на монографиях по истории медицины. Книга, безусловно, будет интересна учёным, краеведам, всем интересующимся историей нашего города.
Соб.инф.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
Верхнеприморская набережная.

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.