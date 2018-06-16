В СОЧИ ДЕЛЬФИНЫ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ

Большой Сочинский дельфинарий парка "Ривьера" стал главным полем, где силами померились дрессированные дельфины-футболисты. Всеми любимые артисты на этот раз выступили перед публикой в образе футболистов. 8 озорных "спортсменов" сыграли товарищеский матч, а белухи примерили роли арбитров.

Матч прошел в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Весной этого года дельфины также сыграли в футбол за 100 дней до старта мирового спортивного события.

Напомним, что первый футбольный матч в Сочи пройдет на стадионе "Фишт" уже 15 июня. Накануне в Сочи хлебом-солью встретили сборную Бразилии по футболу. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]