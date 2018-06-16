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В СОЧИ ДЕЛЬФИНЫ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ

В СОЧИ ДЕЛЬФИНЫ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ
Суббота, 16 Июнь, 2018 - 07:53

Большой Сочинский дельфинарий парка "Ривьера" стал главным полем, где силами померились дрессированные дельфины-футболисты. Всеми любимые артисты на этот раз выступили перед публикой в образе футболистов. 8 озорных "спортсменов" сыграли товарищеский матч, а белухи примерили роли арбитров.
Матч прошел в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Весной этого года дельфины также сыграли в футбол за 100 дней до старта мирового спортивного события.
Напомним, что первый футбольный матч в Сочи пройдет на стадионе "Фишт" уже 15 июня. Накануне в Сочи хлебом-солью встретили сборную Бразилии по футболу.

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