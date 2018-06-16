ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ОГНЕЙ "КОЛЕСА ВРЕМЕНИ"

Семейный аттракцион "Колесо времени" в "Сочи Парке", высота которого 65 метров, получил оригинальную современную подсветку. Десять тысяч ярких светодиоидных огней, пять разных анимационных сценариев – теперь благодаря новой современной подсветке вечером аттракцион виден далеко за пределами Олимпийского парка. Продолжительность одного визуального образа – чуть больше минуты. Сюжеты идут один за другим в течение семи минут. За это время гости увидят картины, напоминающие диковинные цветы, космические дали, яркие вспышки фейерверка…

Среди сценариев есть и специально разработанный к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В дни матчей Мундиаля на "Колесе времени" появится иллюминация в виде футбольного мяча. А в дни государственных праздников аттракцион окрасится в триколор. Инженеры "Сочи Парка" продолжают работу, и скоро подсветка будет дополнена тридцатью новыми анимациями.

На аттракционе использовано самое современное поколение светодиоидов, которое есть в России на данный момент. Среди его преимуществ – высокая плотность картинки, частота передачи, насыщенность и высокие характеристики глубины цвета. Это позволяет показывать стильную яркую анимацию, а гости, делая видео и фото, получат четкие снимки без мерцания. Планируется, что в июне разноцветными огнями засияют башня свободного падения "Жар-Птица" и американская горка "Змей Горыныч".

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]