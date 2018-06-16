ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА

Санитарное состояние и бесперебойная работа системы жизнеобеспечения города стали главными темами планерного совещания, которое провел глава города Сочи.

С каждым днем на курорт прибывает все больше гостей. И это не только туристы, выбравшие наш город для своего отдыха, но и болельщики, которые приезжают в Сочи специально на матчи Чемпионата мира по футболу. Вполне закономерно, что при таком раскладе возрастает нагрузка на инфраструктуру курорта, поэтому очень важно обеспечить бесперебойную работу системы жизнеобеспечения города, а также поддержание санитарного состояния на высоком уровне. В центре внимания пляжи, прогулочные зоны, жилые массивы.

Для того, чтобы оперативно отслеживать и устранять недочеты, глава города ранее дал поручение руководителям подразделений администрации Сочи взять под контроль состояние закрепленных за ними территорий. На еженедельной планерке Анатолий Пахомов поделился впечатлениями по итогам личной инспекции пляжей и прибрежной полосы. В целом, все выглядит достойно, но все же есть отдельные арендаторы, которые до сих пор не привели в порядок пляжи. И с ними был особый разговор.

Обязательства по подготовке пляжных территорий, (а это наличие пляжной мебели, настилов, урн, душевых и раздевалок) выполнили не все. Между тем, на календаре середина июня… С арендаторами, не подготовившими береговую полосу к купальному сезону, разговор администрации курорта переходит в другую плоскость – юридическую. Им грозит изъятие арендуемой территории в судебном порядке за неэффективное использование и снижение имиджа курорта.

Подобные меры будут применять к тем арендаторам, кто до сих пор не понял, что достойная встреча многочисленных гостей курорта, а в дни проведения Чемпионата мира по футболу, наш город посетят представители из разных стран мира, общая задача администрации курорта и представителей бизнеса.

Так, например, город разработал схему дислокации контейнеров на площадках и оптимизировал работу по вывозу твердых коммунальных отходов. На контейнерные площадки мусоровозы приезжают 2 раза днем и 2 раза ночью. Там, где есть необходимость, мусор вывозят и 8 раз в сутки. А в Адлере установлены 220 новых мусорных контейнеров.

Большое внимание и к муниципальным дорогам. Речь не только о санитарной уборке, покосе травы и поливе зеленых насаждений. Вдоль трасс восстановлена декоративная подсветка, обновлена дорожная разметка. Все эти меры говорят о том, что все службы города перешли на режим работы с двойной нагрузкой. Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]