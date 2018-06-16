НА РИНГЕ ДОМИНИРОВАЛИ СОЧИНЦЫ

Чемпионаты и первенства России по кикбоксингу в разделах "фулл-контакт" и "фулл-контакт с лоукиком" завершились в Ульяновске и Томске. За награды спорили около тысячи спортсменов из Приморского, Хабаровского, Алтайского, Ставропольского, Краснодарского краев, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Тывы, Крыма.

Тщательно готовились к этим ответственным соревнованиям сочинские кикбоксеры, которым всестороннюю поддержку оказывали директор СДЮШОР №3 Алик Амбарцумян, президент федерации кикбоксинга Сочи Борис Макаренко, директор бойцовского клуба "Братьев Тозлиян" Владимир Тозлян, депутаты Городского собрания Элеонора Жукова, Юрий Дроздов.

В Ульяновске город Сочи от Краснодарского края представлял воспитанник СДЮШОР №3, семиклассник Нижне-Шиловской школы №29 Андрей Косьянов. В свои тринадцать лет он уже трехкратный победитель первенства края, двукратный победитель первенства Южного федерального округа, победитель Всероссийского турнира "Кубок Черного моря". На этот раз Андрей провел четыре боя, в трех из которых одержал убедительные, красивые победы и удостоился аплодисментов многочисленных зрителей. В итоге взошел на вторую ступень пьедестала почета; ему вручена серебряная медаль.

Перед началом соревнований в Томске участников приветствовали прославленные российские спортсмены, в том числе многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Руслан Тозлиян, готовивший сочинцев к обоим соревнованиям.

Поединки в трех возрастных группах вели юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины из тридцати девяти регионов. Среди них был еще один воспитанник СДЮШОР №3, пятнадцатилетний ученик той же школы №29 Михаил Игнатенко. Его послужной список также насчитывает немало наград. Михаил дважды побеждал в первенствах ЮФО и Краснодарского края, становился сильнейшим на всероссийском уровне.

На томском ринге сочинцу равных не было: три боя – три победы со счетом 3:0; первое место. Ему вручены диплом Министерства спорта Российской Федерации и чемпионский пояс со стандартом Федерации кикбоксинга России. Выполнив норматив кандидата в мастера спорта, Михаил вошел в состав юношеской сборной команды страны и в сентябре нынешнего года отправится в Италию на мировое первенство.

Владимир ШИРОКОВ,отличник физической культуры

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