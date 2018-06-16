МЯЧ ЛЕТИТ В КОЛЬЦО

Медали городского этапа Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края разыграны в парке "Ривьера".

На трех площадках шла упорная борьба между командами всех четырех районов Сочи. В итоге в младшей группе у девушек первой стала хостинская "Фортуна". В средней группе главный приз завоевала команда из Центрального района "Талисман". В старшей группе победила "Малина", также представляющая Центральный район.

Среди юношей сильнейшими в своих возрастных группах стали "Ящеры" и "Катран" (две команды) из Центрального и Хостинского районов.

Бронзовые медали в средней группе завоевала команда "Медузы". Серебро у "Ящеров". На верхней ступени пьедестала команда "Катран" Центрального района.

Бронзовые награды у команды "Ящеры" 2002-2003 года рождения. Напряженная игра за золотые медали проходила между командами Хостинского и Лазаревского районов. На второй ступени пьедестала "Морячки" из Лазаревского района. Победу одержала команда "Катран".

Сейчас лучшие команды готовятся представить Сочи на зональных соревнованиях. Проходить они будут на следующей неделе в Кропоткине.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]