Мастера лечебного дела

Что характеризует хорошего врача или медицинскую сестру? Сострадание, чувство ответственности, любовь и внимание к людям, милосердие, профессионализм, стремление узнавать новое… Эти и многие другие качества, бесспорно, помогают в медицинских специальностях.

Врачей, которые своим профессионализмом и опытом вселяют надежду на излечение самому сложному пациенту, мы буквально передаем из рук в руки, рекомендуя своим близким, когда случается беда. Докторов и медицинских сестер, которые окружили нас или наших родных заботой и вниманием, помогли встать на ноги, а иногда и подарили возможность снова жить, мы вспоминаем с благодарностью всю жизнь.

Одним из таких специалистов, приглашенных на торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника, стала главный фельдшер Сочинской станции скорой медицинской помощи Елена Черкис (на снимке).

В сочинском здравоохранении Елена Петровна работает 44-й год. Окончив Сочинское медицинское училище, три года проработала операционной медсестрой в стоматологической поликлинике, а затем перешла в скорую. Здесь она десять лет трудилась в выездной бригаде, а затем взяла под крыло всех фельдшеров сочинской скорой помощи.

Главным в любой профессии (и особенно медицинской) Елена Черкис считает любовь к людям:

– Если не будешь любить людей, у тебя ничего не получится, – уверена Елена Петровна. – Как сказал Сократ: “В каждом человеке есть солнце, дайте ему светить!” Мне в работе помогает патологическое чувство ответственности. Ведь это очень трудная работа, но сложности нашей профессии дают в то же время стимул двигаться дальше, расти. Сейчас к нам приходит молодежь, и я вижу, что растет очень хорошая смена, умные, блестящие ребята, на которых мы возлагаем большие надежды.

О надеждах, которые город возлагает на сочинское здравоохранение, в этот день говорил и глава Сочи Анатолий Пахомов. Мэр курорта отметил, что ветераны отрасли в свое время создали отличную команду, которая сегодня является основой, стержнем здравоохранения города. Немало и подающих большие надежды молодых врачей:

– Нам удалось привлечь в Сочи, пожалуй, лучшие медицинские кадры. Как итог – показатели здоровья курорта – одни из лучших в крае, и это говорит о многом. Сегодня на страже жизни и здоровья жителей и гостей, стоят более шести тысяч медиков. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы создать комфортные условия работы и решить жилищные проблемы. На данный момент нашим врачам и медсестрам выдано 220 новых квартир, и эта работа будет продолжена.

Так, например, в Лазаревском районе строится многоквартирный дом, и 20 квартир будет передано именно медработникам. При этом принято решение распределить половину жилья для сотрудников с многолетним опытом, а половину – для привлеченных специалистов из других городов.

Анатолий Пахомов также подчеркнул, что сочинские врачи – надежная опора при проведении многочисленных событийных мероприятий, коих ежегодно в Сочи проходит около 300. В дни проведения крупных всероссийских или международных проектов нагрузка на Сочи возрастает вдвое, в том числе и на медицину. И задача этого звена – в полной мере обеспечить медицинскую безопасность, с которой специалисты скорой помощи, больниц и поликлиник курорта справляются отлично. Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]