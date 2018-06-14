ПОБЕДИТЕЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ

В Сочи закрылся 29-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр".

Но подготовка к юбилейному кинофоруму уже началась КраснаЯ дорожка, свет софитов и объявление победителей "Кинотавра"... В этой череде событий из года в год не меняется очередность, да и гости кинофестиваля часто бывают одни и те же. Между тем, именно церемония закрытия является кульминацией фестиваля, от результатов которой очень часто зависит судьба той или иной киноленты.

Автографы на звездной дорожке в этом году раздавали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Ксения Собчак и Максим Виторган, Виктория Исакова, Сергей Безруков и Анна Матисон, Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Екатерина Климова и многие другие.

Своеобразный перфоманс устроили актеры Павел Деревянко и Владимир Яглыч. Актеры неожиданно начали срывать друг с друга классические костюмы и в итоге остались в шортах и жилетах на голое тело. Таким нестандартным и, что уж скрывать, экстравагантным способом они хотели привлечь внимание к новому фильму "Ночная смена", где сыграли стриптизеров.

Впрочем, неожиданности только начались, продолжившись уже на сцене Зимнего театра в ходе оглашения победителей. Как отмечали многие гости "Кинотавра", в этом году конкурсная программа была весьма сильной, с большим количеством фаворитов. Потому в некоторых номинациях любое решение жюри было бы неожиданным.

Гран-при 29-го "Кинотавра" досталось трогательной картине "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, где главную роль сыграл Степан Девонин. Именно ему вручили приз за лучшую мужскую роль. Напомним, что в прошлом году фильм "Аритмия", к которому Мещанинова написала сценарий, взял гран-при.

Приз "За лучшую режиссуру" вручили картине "Русский бес" Григория Константинопольского; "За лучшую женскую роль" – актрисе Анне Слю, сыгравшей в картине "Подбросы". Этот же фильм взял приз "За лучшую операторскую работу" (оператор Денис Аларкон-Рамирес).

Призом им. Г.Горина "За лучший сценарий" была отмечена лента "История одного назначения"; специальный диплом им. М.Таривердиева "За музыкальное решение фильма" вручили фильму "Ван Гоги".

Жюри учредило и специальный диплом, который с формулировкой "За создание пронзительного образа войны глазами ребенка в фильме Алексея Федорченко "Война Анны" получила юная актриса Марта Козлова.

В новой конкурсной программе фестиваля "Кинотавр. Дебют" победителей выбрали сразу двух: картина Владимира Битокова "Глубокие реки" и "Кислота" Александра Горчилина. А приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России получила лента Натальи Мещаниновой "Сердце мира".

Президент фестиваля Александр Роднянский отметил, что мечтой команды "Кинотавра" всегда было создать фестиваль, который был бы сердцем кинематографического мира:

– Тем самым фестивалем, с площадки которого стартуют молодые, на котором уважают и благодарны старшим, предыдущим поколениям, классикам, где чествуют их, – произнес Александр Роднянский со сцены Зимнего театра.

В этом году "Кинотавр" стал фестивалем, куда было непросто попасть, и это тоже подчеркнул президент: в отборе основного конкурса участвовало 102 картины и более 400 – короткометражных. Фестиваль стал площадкой, происходящее на которой напоминает: кинематограф – это не просто развлечение, не просто реализация желания посмеяться, повеселиться, посопереживать. Это идея универсального теста общества на прочность, на главные ценности, на то, ради чего существует кинематограф в частности и искусство в целом.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]