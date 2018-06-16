МОРЕ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

Праздник футбола, который ждали, наступил! Сочи, как и все остальные 10 городов, принимающих Мундиаль, обрел энергетику, присущую только футбольным сражениям: радости, разочарования, ощущение побед. А если они наступают – то ликованию нет предела!

Положительным эмоциям не было конца, когда россияне выиграли у саудовцев с разгромным счетом – 5:0. По сути, футбольная тусовка на Южном моле под огромным экраном, показывающим игру из Лужников, и началась с эмоционального пике, которое продолжалось чуть ли не до утра.

Футбол – это отдых. Его любят даже те, кто наблюдает игру на диване. Болельщик Иван Аргудяев из Иркутска, молодой человек гиперстенического габитуса, так прямо и сказал: "Приехал победить депрессию. И она уже отступила...".

По прибывшим на Мундиаль можно изучать географию нашей необъятной России. Игарка, Екатеринбург, Апатиты, Омск, Барнаул, Элиста, Астрахань... Причем многие в Сочи приедут на 2-3 дня и отправятся дальше, чтобы успеть на матчи в другие города.

– Как же я без Сочи, – говорит Алексей, 26-летний врач из Мурманска. – За три дня наберу в карман солнечных зайчиков и отправлюсь в Питер. Потом – Калининград, а дальше – в Волгоград. Четыре года копил деньги на зрелище, часто оставаясь без хлеба. Зато так подзаряжусь, что энергии хватит до следующего чемпионата мира. Правда, не уверен, что попаду в Катар. Все-таки средняя температура там летом 50 градусов. Наверное, мне, северному человеку, будет тяжело проходить адаптацию в условиях экватора.

Пока мы беседуем, ватага ребят, как выяснилось, из Астаны, скандировала: "Россия, Россия!". Подходим. Казахские болельщики приехали в Сочи, чтобы посмотреть первую игру, искупаться в море, полюбоваться красотами Кавказских гор.

– У нас тоже есть Медео, но Сочи неповторим. Это сказка, которая ожила, – делится впечатлениями Чингиз, студент столичного университета. Ему вторит Муслим:

– Первым делом поделился красивыми фотками с родителями. Они вспомнили, что были в Сочи сорок лет назад на фестивале "Красная гвоздика", где болели за казахскую артистку Розу Рымбаеву. Послал им фото "Фестивального", "Стерео", неповторимых аллей из кипарисов и магнолий. Узнали город, где бывали в молодости. Только деревья стали большими.

Итальянец по имени Альбано тоже ехал в Сочи посмотреть олимпийскую столицу. На ломаном английском произнес:

– Неожиданно. Красиво. Надежно. Великолепно. Изумительно. Поразительно... – дальше слов ему не хватило, и он, светящийся и довольный, наверное, был самым счастливым человеком на этой Земле.

Жители Ростова-на-Дону Виктор и Жанна Сапрыкины прибыли в Сочи как болельщики. Начать отмечать праздник футбола решили с нашего города, потому что их любовь друг к другу началась именно в олимпийской столице. В 2013 году молодые люди приехали сюда на работу. Он из Ростова, она – из станицы Старощербиновской Краснодарского края. Говорят, что Сочи хорошел и приобретал всемирную славу на их глазах. Запланировали проехаться по городу с экскурсиями, посетить Красную Поляну. Отмечать пятилетие семейной жизни – деревянную свадьбу – будут у подножия стадиона "Большой", где работали, внося свой вклад в славу России. Чета не посчитала свои слова пафосными.

Чиновник из города Минусинска Красноярского края Александр приехал посмотреть не только футбол, но и на организацию городского хозяйства. Для этого он неотрывно смотрит местные каналы и изучает подходы мэрии в поддержании порядка, безопасности, опыт во взаимодействии с общественниками. Анатолия Пахомова считает сильным мэром, который сумел при невероятно сложных задачах вывести Сочи на уровень европейских курортов.

– Чистота на улицах, дизайн клумб, организация торговли, транспорт, завидное сотрудничество с ТОСами, домкомами, Хартия "Я люблю Сочи!". Это все требует изучения и внедрения в наших условиях, – сказал гость.

Встретили еще одного футбольного болельщика. Из Мексики. Ал По – так зовут сочинского гостя. Языковой барьер не явился поводом для непонимания. Ал светился от счастья и, улыбаясь, не опускал, держал большой палец вверх. А потом проговорил: "Россия – респект!".

25 тысяч гостей и сочинцев собрались в четверг на Фестивале болельщиков FIFA, чтобы переплыть море большого футбола, пожаловавшего в Россию. А потом, разъехавшись по домам, затосковать по Сочи, Москве, Санкт-Петербургу, Ростову и приехать снова, но уже на другие, не менее интересные зрелища. Ирина АЛМАЗОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]