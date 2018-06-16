ТРИУМФАЛЬНЫЙ СТАРТ

Тысячи человек посетили Фестиваль болельщиков в Сочи в день открытия Чемпионата мира по футболу-2018. Честь открыть фестивальную программу, рассчитанную почти на месяц ежедневных концертов, выпала государственному академическому Кубанскому казачьему хору – официальному коллективному послу Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Кубанский казачий хор – национальное достояние. Его артисты уже были официальным послом Олимпиады-2014 и выступали в Гватемале на историческом голосовании, в результате которого Россия получила право проведения Мундиаля.

– Мы сделали все, от нас зависящее, чтобы чемпионат мира по футболу прошел в Сочи, – улыбнулся директор коллектива Анатолий Арефьев. – Концерт в Сочи завершает нашу гастрольную деятельность в рамках подготовки к чемпионату. До этого наш хор уже побывал с гастролями во всех городах-организаторах. Кстати, предлагаю сыграть в футбол: мы против журналистов, но гарантирую, что победим со счетом 5:0. Мы очень спортивные!

Всего через несколько часов слова Анатолия Арефьева оказались пророческими. Именно с таким счетом завершился матч открытия чемпионата мира в Москве. Сборная России всухую – 5:0 – обыграла сборную Саудовской Аравии.

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Перед началом матча сборных Португалии и Испании на стадионе "Фишт" в Сочи вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда рассказал о полной готовности объектов инфраструктуры курорта к приему сборных и болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

– Все оборудование, все системы спортивных объектов полностью готовы к проведению чемпионата мира по футболу, решены вопросы безопасности. Для освещения событий матчей Мундиаля на стадионе оборудован главный пресс-центр на 800 рабочих мест, для болельщиков создана зона гостеприимства, способная одновременно принять 1600 человек, – уточнил Николай Долуда. – 7 медицинских постов лицензированы для работы непосредственно на стадионе, 8 государственных и 12 муниципальных учреждений здравоохранения готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь в Сочи.

В дни проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на различных концертных площадках Сочи, а не только на фестивале болельщиков, выступают творческие коллективы города и края. Есть и особая, казачья изюминка. "Час славы Кубани" – торжественный церемониал с участием взвода почетного караула и духового оркестра Кубанского казачьего войска уже состоялся на площади Флага возле мэрии курорта, в фан-зоне Фестиваля болельщиков и в Олимпийском парке Сочи в непосредственной близости от стадиона "Фишт".

Напомним, на территории Краснодарского края на время чемпионата базируются шесть национальных сборных. Анапа (Дания), Сочи (Бразилия и Польша), Геленджик (Исландия и Швеция) Краснодар (Испания). Больше только в Московской области – 10 команд.

Городские власти обеспечили транспортную доступность стадиона. В дни матчей доставлять болельщиков в Олимпийский парк и обратно будут 70 пар электропоездов, 134 автобуса. Между городами-организаторами курсируют около пятидесяти пар бесплатных поездов РЖД, 8 из них уже прибыли. В городе работает колл-центр. В отелях, кафе, ресторанах, волонтерских палатках гости нашего города могут получить исчерпывающую информацию о маршрутах и местах остановки автобусов.

В последние годы Сочи превратился в серьезнейший культурно-развлекательный и спортивный город, который проводит более трехсот крупных международных и всероссийских мероприятий в год, из них более шестидесяти процентов – спортивные соревнования самого высокого уровня. Ни один спортивный объект, построенный к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года, не пустует. Забвение не коснется и стадиона "Фишт". Краевые власти намерены по окончании Мундиаля создать здесь музей.

– Эта арена имеет туристическую направленность, ведь "Фишт" – единственный стадион в мире, на котором проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, игры Кубка конфедераций и матчи Чемпионата мира по футболу, – подчеркнул Николай Долуда.

Естественно, стадион должен быть загружен, так как его содержание – это огромные деньги. В завершающей стадии находятся переговоры с питерским "Динамо". Клуб планирует переехать в Сочи и сделать "Фишт" домашней ареной. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]