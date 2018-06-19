ИГРА, ПОКОРИВШАЯ МИР

Яркие спортивные выходные выдались на этой неделе в Сочи Вечером в пятницу стадион "Фишт" поставил рекорд посещаемости. За схваткой футбольных сборных Португалии и Испании, одной из самых зрелищных на Чемпионате мира-2018, с замиранием сердца следили без малого 44 тысячи зрителей. Еще более двадцати тысяч человек со всего мира в этот день стали участниками Фестиваля болельщиков FIFA на площади Южного мола.

Несмотря на большое количество гостей, приехавших в Сочи на время Мундиаля, транспортная инфраструктура курорта справляется на отлично. Городские автобусные маршруты №57, 57к, 105, 125, 125с и 135 стали спортивными на время проведения чемпионата. В них проезд по аккредитации или паспорту болельщика при предъявлении билета бесплатны. В дни проведения матчей на этих направлениях увеличивается количество автобусов. Помимо спортивных маршрутов, были введены шаттлы, которые доставляют болельщиков непосредственно к стадиону – это маршруты S1,S2,S3.

– Сочи уже имеет опыт в проведении массовых мероприятий, поэтому все транспортные службы находятся в состоянии полной готовности. В городе с 15 мая работает call-центр, который дает ответы на любые вопросы о транспортном обслуживании на 5 языках – русском, английском, французском, испанском и немецком. Также с прошлого года работают сайт transport.sochi.ru и приложение для мобильных телефонов "Сочи.Транспорт", которые в режиме реального времени показывают ближайшие автобусы, время прибытия и маршруты, – рассказал журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи.

Помимо этого, при управлении транспорта успешно работает отдел автоматизированных систем управления дорожным хозяйством, который занимается управлением всех светофоров города. При необходимости отделом автоматизированных систем совместно с сотрудниками ДПС решаются проблемные вопросы, возникшие на дороге.

Комфортная ситуация с транспортной логистикой в футбольном Сочи стала возможной в том числе благодаря рекомендации муниципальных властей объявить дополнительные выходные на предприятиях курорта в дни проведения матчей. Многие руководители прислушались к этим рекомендациям и дали возможность своим сотрудникам отдохнуть и посетить площадку Фестиваля болельщиков FIFA.

Но не только на Южном молу и в Олимпийском парке в этот уикенд было весело и многолюдно. Товарищеский матч между болельщиками России и Бельгии состоялся на поле спортивной школы олимпийского резерва №1. Перед началом игры спортсменов приветствовали юные артисты из городской танцевально-спортивной общественной организации "Одаренные дети Сочи". Бельгийские фанаты большого футбола отведали каравай с солью, преподнесенный им по русской традиции. Закончилась игра со счетом 4:3 в пользу россиян, но победила в итоге все равно дружба. Обе команды обменялись национальными флагами, а бельгийцы получили в подарок вымпел Сочи и памятные сувениры.

Игроки национальной сборной команды Польши базируются на время чемпионата в Сочи. Между матчами группового этапа спортсмены знакомятся с сочинскими достопримечательностями и находят время для досуга. В выходные польские футболисты вместе с обычными зрителями посетили футбольное шоу в большом сочинском дельфинарии парка "Ривьера". Трюковые номера на футбольную тему в исполнении морских львов, черноморских дельфинов-афалинов и белых китов белух очень понравились футболистам: они всякий раз аплодировали морским артистам и не скрывали улыбок.

– Все было супер. Дельфины прекрасные и играют в футбол не хуже настоящих игроков, – сказал медиа-офицер сборной Польши Якуб Квятски.

В субботу вечером в Музее спортивной славы Сочи прошла… "Ночь футбола". Эта необычная акция была приурочена к открытию выставки "Жемчужина футбола – "Жемчужина" Сочи".

На ней будут представлены экспонаты из личных коллекций и фонда музея: фотографии, грамоты, футбольные трофеи, связанные с историей сочинского футбола, атрибутика футбольного клуба "Жемчужина", в том числе с автографами игроков, личные предметы первого тренера футбольного клуба "Жемчужина" Арсена Найденова.

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Тем временем на встрече главы города Анатолия Пахомова с представителями компании "Росконгресс" было принято решение о проведении в Сочи в конце сентября SOCHI CHALLENGE FORUM.

Основная цель нового спортивного форума – продвижение нашей страны как спортивной державы на международной арене, а также реализация социально значимых проектов в области спорта и здорового образа жизни.

Название форума переводится с английского языка как "вызов". Это влиятельная международная площадка, связывающая бизнес, политику и гражданское общество для конструктивного диалога. Предполагается, что для работы на данном мероприятии в Сочи приедут от двух до трех тысяч человек. Для них будет подготовлена насыщенная деловая и спортивная программа. Также в рамках форума планируется проведение Всемирных финансовых и энергетических игр, игры городов-побратимов Сочи и столиц Олимпийских игр.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]