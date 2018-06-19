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ДЖИПИНГ ПО ПРАВИЛАМ

ДЖИПИНГ ПО ПРАВИЛАМ
Вторник, 19 Июнь, 2018 - 07:37

В рамках операции "Курорт-2018" полицейские Сочи проводят профилактическое мероприятие "Джипинг". Сотрудники Госавтоинспекции организовывают плановые проверки автотранспортных предприятий, осуществляющих проверку и выпуск автомобилей, задействованных в перевозке отдыхающих, а также проверку состояния здоровья водителей. Последним также напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и следить за состоянием автомобиля во время движения.
С начала проведения операции на водителей, задействованных в джипинг-экскурсиях, было составлено 57 административных материалов, из них 30 – за неисправное рулевое управление и 3 – за движение с неисправной тормозной системой. Данные транспортные средства были направлены на специализированную охраняемую стоянку до устранения причин задержания.
Соб.инф.

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