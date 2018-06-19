ДЖИПИНГ ПО ПРАВИЛАМ

В рамках операции "Курорт-2018" полицейские Сочи проводят профилактическое мероприятие "Джипинг". Сотрудники Госавтоинспекции организовывают плановые проверки автотранспортных предприятий, осуществляющих проверку и выпуск автомобилей, задействованных в перевозке отдыхающих, а также проверку состояния здоровья водителей. Последним также напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и следить за состоянием автомобиля во время движения.

С начала проведения операции на водителей, задействованных в джипинг-экскурсиях, было составлено 57 административных материалов, из них 30 – за неисправное рулевое управление и 3 – за движение с неисправной тормозной системой. Данные транспортные средства были направлены на специализированную охраняемую стоянку до устранения причин задержания.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]