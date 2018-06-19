С ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ И ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ

Мусульмане города Сочи и Туапсинского района широко отметили один из самых почитаемых в исламе праздников Ураза-Байрам, символизирующий окончание Священного месяца Рамадан Это были тяжелейшие тридцать дней. Строжайшей дисциплины, глубокого самоконтроля и полной внутренней концентрации. Испытания духа, характера и воли. Духовного и нравственного очищения. Священный для каждого верующего мусульманина месяц Рамадан – это не только неукоснительное следование главным столпам ислама – в дни поста, ограничивая себя в еде и питье, правоверный проходит таинство духовного и телесного очищения, подчеркивает свою безграничную преданность Всевышнему, верность моральным устоям и религиозным традициям. Рамадан – месяц поста и молитв, мыслей о боге, стремления к самосовершенствованию.

– В эти дни мусульмане всего мира отметили окончание Священного месяца Рамадан и Благословенный праздник разговения – Ураза-Байрам, который является настоящим символом толерантности, братства и милосердия, – подчеркнул в своем обращении к мусульманам региона муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов. – Мусульмане мира на протяжении всего Благословенного Рамадана в ожидании великого праздника держали строгий пост, выстаивали в ночных молитвах, старались каждый как может усмирить свои страсти, подняться в духовном плане, оказать помощь нуждающимся, совершая каждый день больше благих поступков, при этом всегда прося у Господа миров принятия мольбы и прощения всех своих грехов.

– Для каждого верующего мусульманина Ураза-Байрам – великий, светлый праздник, – говорит координатор по делам мусульман Краснодарского края Батмиз-хаджи Шхалахов. – Это праздник мира, добра, милосердия, взаимопомощи и, конечно, духовного единения последователей традиционного ислама всего мира. Он делает нас лучше, чище, мудрее, дает возможность, пройдя серьезные испытания, по-новому оценить собственные возможности, проверить силу своей веры.

Ураза-Байрам отмечается повсеместно, где проживает мусульманская умма. Во всех республиках Северного Кавказа праздник объявлен выходным днем. Мероприятия по случаю окончания Великого поста прошли в Сочи и Туапсинском районе. Сотни верующих собрались на совместный праздничный намаз в ауле Тхагапш Лазаревского района, где находится единственная в городе историческая мечеть, в парке 50-летия Победы в Хосте и ауле Агуй-Шапсуг – здесь мечеть находится в стадии завершения строительства.

Ураза – почитаемое событие и для коренных жителей Причерноморья. В течение трех дней в адыгских семьях жарят поминальные лепешки, накрывают праздничные столы, созывая близких, родственников, друзей и соседей, посещают кладбища, раздают подарки, сладости, помогают нуждающимся. И, конечно, принимают поздравления – от местных властей, руководителей национальных общин, религиозных лидеров разных конфессий.

Подобные примеры – добрососедства, взаимного понимания и уважения – не единичны. И это хороший знак: когда люди разных национальностей и вероисповеданий, живущие с чистыми помыслами и верой в сердце, едины, прежде всего, духовно – значит, наш мир становится лучше, чище, светлее, а главное – милосерднее.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]