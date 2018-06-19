В минувшую субботу на сцене Зимнего театра чествовали лучших сочинских школьников. По доброй традиции в первом месяце лета глава города Анатолий Пахомов лично отмечает тех, кто достиг высот, защищая честь города на краевом, всероссийском и международном уровнях. В этом году участниками торжественного приема "Созвездие юных талантов – 2018" стали 195 мальчишек и девчонок. Из рук мэра сочинские умники и умницы получили памятные статуэтки и дипломы юного гражданина города Сочи. Кстати, сама церемония проводилась уже в 23-й раз, и с каждым годом количество одаренных детей, по словам организаторов мероприятия, растет, а круг интересов школьников расширяется. Для начала немного цифр. Только в этом году в различных интеллектуальных конкурсах, конференциях, фестивалях приняли участие более 47 тысяч сочинских школьников. В детско-юношеских спортивных школах за прошедший учебный год были подготовлены свыше 2 тысяч спортсменов массового разряда, 63 перворазрядника, 51 мастер спорта и кандидат в мастера спорта. Более 21 тысячи юных сочинцев представляли город на различных международных, всероссийских, краевых творческих конкурсах и фестивалях, таких как "Осенний перезвон", "Волна фантазии", "Хрустальная магнолия", "Планета детства", "Алые паруса".

В 2017-2018 учебном году 5630 учащихся стали победителями муниципальных конкурсов, 735 детей одержали победу в краевых конкурсах, 1643 школьника стали победителями всероссийских и 869 – победителями международных конкурсов. Сочинские мальчишки и девчонки участвовали и побеждали в Герценовской олимпиаде, в конкурсе исследовательских работ "Тропой открытий В.И. Вернадского", в научно-практических конференциях "Первые шаги в науку", "Я – исследователь", "Эврика", "Шаг в будущее".

На приеме в Зимнем театре все было по-взрослому: и торжественное дефиле, и платья в пол, и настоящий вальс. Казалось, будто все присутствующие перенеслись на пару веков назад и попали на первый бал Наташи Ростовой, с той лишь разницей, что в те времена не было сотовых телефонов, на которые с удовольствием селфились юные дарования.

Заветная награда победителей представляет собой стилизованную фигуру человека со звездой в руках. И путь к этой звезде для всех, без исключения, участников торжественного приема был тернист: бессонные ночи, сложные формулы, строгое жюри, изнурительные тренировки и репетиции… Но в итоге радость от того, что получилось! Ты одержал победу, сделал новое открытие, вызвал восхищение картиной, которую нарисовал… Заслуги, за которые чествовали юных сочинцев, были отнюдь не детские. Тут вам и мастера спорта по джиу-джитсу, парусному спорту, конкуру, и члены сборной Краснодарского края по шорт-треку, и победители фестивалей робототехники и олимпиады Максвелла по физике, и юные астрономы, связисты, геологи, художники, актеры, писатели с рядом изданных произведений, переводчики, в качестве волонтеров участвовавшие в международных спортивных мероприятиях нашего города, создатели сборников задач по физике, юнармейцы. Многие ребята проявляют активную гражданскую позицию, участвуя в волонтерской и благотворительной деятельности.

Глядя на эти пытливые умы, некоторым из которых едва исполнилось 7 лет, невольно понимаешь, что они и есть потенциал нашей страны, и чем больше в России будет одаренных детей, мудрых наставников и родителей, желающих вкладывать свое время и силы в развитие юного дарования, тем мощнее будет наше государство.

На сцену Зимнего театра в этот день поднимались лучшие из лучших. Награждение победителей проходило в номинациях "Звездный авангард", "Связь времен", "Принцессы Побед", "В ритме века".

Открывая торжественную церемонию, глава города Анатолий Пахомов подчеркнул, что это счастье – заниматься любимым делом. И все, кто сегодня получат награду, – огромные молодцы и большие труженики. Потому что без труда невозможно добиться высоких результатов ни в одном деле.

– Нас радует, что с каждым годом становится все больше талантливых детей, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – И спасибо педагогам и родителям, которые этот талант поддерживают и развивают. Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин делает все, чтобы одаренные дети были выявлены на ранней стадии, чтобы к ним были прикреплены наставники, которые поведут к самостоятельной жизни. Порой нас, взрослых, больше радуют не собственные успехи, а достижения наших деток. Мы для этого живем и хотим, чтобы наши дети были, конечно, лучше нас. Спасибо тем ребятам, которые эти надежды оправдывают. Я желаю вам стать талантливыми изобретателями, учеными, деятелями искусства. Я желаю вам трудиться на благо России и быть настоящими патриотами своей страны, и, конечно, своего города Сочи.

От имени председателя Городского собрания Сочи Виктора Филонова на торжественном приеме ребят поздравил депутат Городского собрания Сочи, председатель территориальной депутатской группы Центрального района Геннадий Глазырин:

– Я с уверенностью могу сказать, что у нас будет хорошее будущее, потому что в Сочи подрастает достойное поколение, – отметил депутат.

Звучали в этот день и слова благодарности наставникам умниц и умников. Тем, кто не жалея времени и сил растит будущих ученых, поэтов, музыкантов, передавая им свои знания, открывая горизонты для деятельности.

– Видеть, как твой ученик получает награду из рук мэра очень волнительно, – делится впечатлениями учитель начальных классов гимназии № 8 и научный руководитель одного из победных исследовательских проектов Анна Ушакова. – У меня сердце выпрыгивает из груди. Представляю, что чувствуют дети. Награды такого уровня – это стимул идти вперед, к новым победам. В Сочи много талантливых, любознательных детей, и задача нас, педагогов, направлять этот талант в нужное русло. Я желаю каждому ребенку найти свой конек, стать участником "Созвездия юных талантов". В жизни любого человека должна быть цель и мечта. И счастье, когда они идут рядом. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]