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ОНИ ЖДУТ СВОЙ ЧЕМПИОНАТ

ОНИ ЖДУТ СВОЙ ЧЕМПИОНАТ
Суббота, 23 Июнь, 2018 - 07:43

Детская футбольная команда "Сочнацпарк" вернулась с соревнований. В канун старта Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 юные футболисты одержали очередную победу, достойно представив наш город и Сочинский национальный парк в соревнованиях на кубок губернатора Краснодарского края. В краевом турнире команда заняла 3 место, пополнив свою копилку побед очередным достижением.
История команды началась более 20 лет назад, в 1997 году. Тогда лесничий Головинского лесничества, Рамазан Кобж, выступил с инициативой поддержать спортивные интересы местных мальчишек. Руководство Сочинского национального парка инициативу поддержало, и в результате была образована детская футбольная команда "Сочнацпарк". Функции общего руководства, а также тренерские обязанности были возложены на Махарбека Гариева, который и по сей день остается руководителем и главным тренером. Под его началом практически с первых дней существования команда стала занимать призовые места в соревнованиях различного уровня: районных, городских, краевых и федеральных. Были в истории команды и удачные выступления на международных турнирах.
Несмотря на серьезную спортивную нагрузку, воспитанники детской футбольной команды "Сочнацпарк" находят время и для волонтерской деятельности. Ребята активно принимают участие в различных экологических мероприятиях, организованных отделом экологического просвещения, туризма и рекреации Сочинского национального парка. Участвуют в акциях по уборке мусора, занимаются экологическим просвещением туристов и местных жителей. Многие состоят в Головинском школьном лесничестве "Звенящие кедры".
В настоящее время футболисты готовятся к очередным соревнованиям – прорабатывают стратегию, оттачивают технику и удары, а также стараются повторить коронные приемы звезд мирового футбола, мечтая когда-нибудь тоже оказаться в их числе, на будущих мировых чемпионатах.
Дмитрий КОРЕНЕВ.

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