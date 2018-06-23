ВОЗРОДИСЬ, "ЖЕМЧУЖИНА"!

Футбольные болельщики Сочи вспоминают девяностые годы как сладостный сказочный сон. Тогда они, как и гости крупнейшего российского курорта, имели возможность воочию наблюдать за игрой сильнейших команд страны, среди которых была местная "Жемчужина". На днях исполнилось 25 лет с момента ее основания. Тогда, в начале девяностых годов, председатель Сочинского горисполкома и заядлый любитель спорта Сергей Дерендяев пригласил в свой рабочий кабинет нескольких тренеров и спросил, кто возьмется создать футбольную команду, которая бы уже через несколько лет вошла в когорту лучших в России. Двое наставников только покряхтели да затылки почесали, а Арсений Найдёнов сказал: "Думаю, у меня получится". И заручился поддержкой, став главным тренером.

Юбилею "Жемчужины" была посвящена встреча ветеранов футбола с учениками детско-юношеских спортивных школ, которая прошла в музее спортивной славы Сочи. Перед ее началом на площади Флага состоялся показательный матч юных любителей кожаного мяча, воспитанников тренера Александра Пруидзе, также ветерана сочинского футбола. Работники музея посвятили встрече новую интересную экспозицию, продемонстрировали собравшимся исторические кадры об играх "Жемчужины", где главными действующими лицами были Ледовских и Нозиков, Бондарук и Подружко, Чекунов и Папазян, Макеев, Чекмезов, Гогричиани и другие замечательные футболисты.

– Наша команда установила своеобразный рекорд, всего за два года выйдя из второго дивизиона в высший, – сказал бывший тренер "Жемчужины" Юрий Нестеренко. – Мы проповедовали наступательный стиль игры, который так импонирует болельщикам. И нередко добивались побед даже над фаворитами чемпионата. Бывало, как, например, в матчах с московским "Спартаком", трибуны ломились от местных и приезжих поклонников самой популярной игры. Так продолжалось не год и не два. К сожалению, на рубеже веков все серьезнее давали о себе знать материальные затруднения; мучительная болезнь вынудила покинуть пост Арсения Найдёнова. И команда фактически перестала существовать.

Вспоминая о давних (свыше ста лет) и славных (начиная со Славы Метревели) традициях сочинского футбола, Борис Геворкян, Лаврентий Пруидзе, Николай Мельник, Владимир Какосян и другие ветераны выражали надежду на то, что в ближайшее время на футбольном небосклоне засверкает новая "Жемчужина", которой уже будут не страшны финансовые передряги.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]