"ИМЕДИ" ЗНАЧИТ "НАДЕЖДА"

Сочинские танцоры из ансамбля грузинских танцев "Имеди" выступили на главной сцене страны – в Большом кремлевском дворце Ансамбль "Имеди" – коллектив по танцевальным меркам достаточно молодой, он только готовится к своему пятилетнему юбилею. Тем не менее, со всех конкурсов и фестивалей, в которых принимали участие воспитанники Давида Кварацхелия, ребята привозят как минимум первые места, но чаще берут Гран-при.

Как добиться такого результата? Рецепт прост и сложен одновременно: любовь к танцам, которую юным артистам смог привить руководитель коллектива, живая музыка на выступлениях и репетициях, многочасовые тренировки, которые дети не пропускают ни в дни каникул, ни в дни семейных праздников и, конечно же, дисциплина.

Давид Кварацхелия занимался в одном из известных сочинских ансамблей грузинских танцев 12 лет. Когда понял, что хочет развиваться в этом направлении, поступил в Сочинский колледж искусств и после окончания хореографического факультета открыл свою студию.

– Начинали мы буквально в пустом зале, – вспоминает Давид. – Со временем все обустроили, чтобы репетиции проходили в комфортных для детей условиях.

Сейчас в "Имеди" 120 воспитанников, но это лишь малая часть детей, желающих заниматься грузинскими танцами. Так как студия достаточно удалена от центра города, не все дети могут посещать репетиции, и в планах на ближайшее время – расширение коллектива и открытие филиала студии в центральной части Сочи.

В ансамбле грузинских танцев занимаются не только представители этой национальности, как может показаться на первый взгляд. Сочи – город многонациональный, и в "Имеди" танцуют русские, армяне, осетины, греки… Всех не перечислить!

Что важно, с первой репетиции дети танцуют только под живую музыку. В коллективе есть свой музыкальный ансамбль, в котором играют барабанщики, гармонисты, бас-гитарист. Кто-то из них профессиональный музыкант, как, например, гармонист Динвар Берия, за плечами которого Абхазский государственный заслуженный ансамбль песни и танца. А кто-то, как сам Давид, – самоучка, который выступает в роли не только руководителя "Имеди", но и играет на барабане – инструменте, который задает ритм грузинских танцев.

– Сейчас смешно вспоминать, – улыбается Давид, – но я учился играть на ведре. Через некоторое время мне подарили пластиковый барабан и только потом стал пробовать играть на настоящем барабане. Сейчас в нашем коллективе музыкальные инструменты очень хорошего уровня, а это тоже отражается на качестве звучания.

Кстати, на всех конкурсах и фестивалях, где выступает "Имеди", организаторы отмечают именно живую музыку. Разве можно сравнить эмоциональную игру музыкантов и фонограмму, записанную на флешку?

В январе сочинский коллектив привез с фестиваля "Великая Россия", который проходил в Санкт-Петербурге, Гран-при. Не заметить детей, которые с такой отдачей танцуют на сцене, было сложно. И спустя два месяца раздался звонок от представителей фестиваля "Счастье" с приглашением принять участие в конкурсе в Москве. Отправляясь в столицу, сочинская делегация не поместилась в вагон – 34 танцора, музыканты, родители, – всего 60 человек!

Конкуренция на фестивале была весьма высокой – в "Счастье" в различных номинациях принимали участие 3,5 тысячи детей со всей России. Результат? Три кубка за первые места и Гран-при фестиваля. К слову о главной награде. Гран-при взял воспитанник "Имеди" Лука Квартания, который плюс ко всему отлично поет. Помимо почетного звания победителя фестиваля "Счастье", в следующем году Лука отправится представлять Россию на творческий конкурс в Европу.

– Я очень рад, что наш совсем еще молодой коллектив сумел добиться таких высоких результатов и выступил в Кремлевском дворце, – признается руководитель "Имеди". – Это для нас большое достижение. Эмоции, которые мы испытали, выходя на главную сцену страны, сложно описать. Это и радость, и ответственность… В зале были наши родители, которые всегда поддерживают, и они, конечно же, гордятся своими детьми и их успехом.

Кстати, среди воспитанников уже есть ребята, которые хотят связать свою жизнь с хореографией. Главная солистка коллектива Лали Сванидзе планирует поступить на хореографический и впоследствии вернуться в "Имеди" в качестве педагога.

Сам Давид Кварацхелия тоже задумывается о высшем профильном образовании, а в ближайших планах – юбилейный концерт, которым руководитель коллектива отметит и 5-летие ансамбля и свое 25-летие.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]