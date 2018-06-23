Открыт путь к олимпийским победам

В Сочи после реконструкции начала работу спортшкола Ремонт в детско-юношеской спортивной школе №2 – событие долгожданное. На 8 месяцев, именно столько длилась реконструкция, 1280 воспитанников были рассредоточены по другим спортивным базам города. На будущей неделе юные спортсмены снова смогут приступить к тренировкам в родных стенах.

В ДЮСШ №2 действуют секции по таким видам спорта, как баскетбол, плавание и художественная гимнастика. После проведенного ремонта спортивная база сможет принять гораздо больше детей.

– Мы готовы увеличить количество воспитанников спортивной школы в два раза, – отметил директор спортшколы Юрий Глазков. – Новые современные технологии очистки воды позволяют сократить обслуживание бассейна, проводить его быстрее и эффективнее, и за счет этого мы можем увеличить количество детей, которые будут заниматься в секциях. Благодаря новым, более комфортным условиям, я уверен, наши юные спортсмены будут показывать отличные результаты.

Сегодня помещение, где расположен бассейн, не узнать: современные раздевалки, душевые, система вентиляции и кондиционирования. Как говорят сами тренеры, для детей созданы комфортные условия для тренировок. Например, фильтрация воды проводится постоянно, а температурный режим поддерживается автоматически круглосуточно. Помимо этого, в здании были заменены все системы водоснабжения и водоотведения, электропроводка; отремонтирован многофункциональный игровой зал для художественной гимнастики и баскетбола, раздевалки, а также зал "сухого" плавания, где могут разминаться пловцы.

Кстати, у спортшколы история давняя и интересная. В 1937 году на улице Поярко была построена подстанция, а в 1963 году проведена реконструкция, и в здании разместилась первая спортшкола Сочи. Однако с этого момента ни разу не проводился ремонт. Как подчеркнул глава города Анатолий Пахомов, вопрос реконструкции назрел давно, и из муниципального бюджета было выделено 120 миллионов рублей на проведение необходимых работ по ремонту и модернизации оборудования.

– Сегодня бассейн по всем стандартам подходит для того, чтобы здесь не только тренировались дети, но и проводились соревнования как регионального, так и федерального уровня, – отметил Анатолий Пахомов. – Мы готовы продолжить работу по строительству новых спортивных сооружений, а также намерены продолжить реконструкцию действующих спортзалов. Уже запланирован ремонт бассейна на улице Юных Ленинцев.

Детско-юношеская спортшкола №2 – одна из самых старейших в Сочи. И за историю своего существования свой путь в этих стенах начинало немало ребят, которые впоследствии стали известными спортсменами. Например, именно здесь тренировался обладатель первой олимпийской медали среди советских пловцов Харис Юничев, бронзовый призер Олимпийских игр в Мехико Владимир Немшилов и многие другие. И тренеры, работающие с детьми в спортшколе сегодня, уверены: среди нынешних воспитанников немало будущих звезд российского спорта.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]