На курорт – круглый год

Журналистам городского пресс-центра Чемпионата мира по футболу в Сочи на этой неделе представили программу "Открытый Юг" – социально ориентированный туристический продукт, предлагающий любому жителю РФ специальные цены на отдых и лечение в нашем городе. Целью программы "Открытый Юг" стало выполнение задачи руководства Краснодарского края по увеличению турпотока на Черноморское побережье Кавказа в межсезонье. Ее эффективность невозможно оценить в короткой перспективе, "Открытый Юг" имеет пролонгированный успех. О плюсах и минусах, первых итогах и перспективах мы поговорили с представителем национального оператора турпродукта – директором по развитию "Росюгкурорта"

Дмитрием Паном. – Расскажите, с чего все начиналось?

– Сочи – это не только море, жаркие тёмные ночи. Это лечебный курорт, где в период межсезонья комфортно проходить санаторно-курортные процедуры. Этот статус закладывался еще в 50-60-е годы. В 2000 году руководством края и города нам, туроператорам, была поставлена задача увеличить загрузку в межсезонье, сделать программу-тур. Туроператоры поддержали эту идею и в 2004 году заявили городскую социально ориентированную программу, по которой любой житель России может приехать в межсезонье и получить полный курс санаторно-курортного лечения по специальной цене.

– Какие цели преследует данная программа?

– Программа изначально сформирована как социальная и преследует целью дать минимально комфортную стоимость для конечного потребителя без ущерба для качества предоставляемых услуг. В первую очередь она нацелена на оздоровление населения Российской Федерации. Второй момент – продвижение курорта Сочи, загрузка в межсезонье. И третий, немаловажный фактор – взаимовыгодное сотрудничество.

– Что входит в программу "Открытый Юг"?

– В настоящее время в программе участвуют здравницы категории от двух до четырех звезд. Это в обязательном порядке сертифицированные здравницы. Помимо проживания, предоставляется трехразовое питание. В некоторых здравницах это шведский стол, в некоторых еще сохранилась система заказного питания, но в любом случае туристу каждый день обеспечены завтрак, обед и ужин. В любую путевку с минимальным сроком на 7 дней входит программа санаторно-курортного лечения, за исключением мацестинских ванн.

Но это не говорит о том, что мы отказываемся пропагандировать мацестинские ванны. Это самая дорогая санаторно-курортная процедура и вместе с тем главный лечебный фактор курорта Сочи. Есть существенные противопоказания для целого ряда пациентов, поэтому мы исключили ее из программы. Но всегда остается возможность докупить мацестинское лечение на месте, если оно назначается по показаниям.

– Обязательный фактор для включения здравницы в программу "Открытый Юг" – наличие в ее инфраструктуре бассейна. Почему?

– В силу того, что человек получает лечение в межсезонье, морская вода уже прохладная, и в санатории обязателен бассейн. Крытый или открытый, с соленой водой или с пресной, но бассейн должен быть. В современности это по умолчанию должный объект инфраструктуры, как Wi-Fi или кондиционер.

– Сколько месяцев в году россияне могут воспользоваться этим предложением?

– Программа "Открытый Юг" действует с 15 сентября по 30 июня, то есть практически 9 месяцев в году. Купить ее можно на любой срок от недели. Но нужно понимать, что невозможно за короткий срок получить весь комплекс необходимых оздоравливающих процедур. Если вы приехали в санаторий на 7 дней, врач в санатории назначит минимальное лечение, тем, кто приехал на срок 14 дней и выше, гарантировано полное лечение по профилю заболевания и здравницы.

Если сравнить цены по программе "Открытый Юг" и коммерческие цены в этом санатории даже на момент заезда по программе, выгода составляет до 56 процентов. Причем где бы вы ни покупали эту программу, во всех туристических агентствах страны эта цена будет одинаковой.

– Растет ли цена путевки по программе "Открытый Юг" в зависимости от сезонных ценовых колебаний? Например, в Новый год?

– В новогодние праздники, конечно, происходит увеличение цен. Здесь нет ничего крамольного, потому что процент загрузки санаториев и гостиниц Сочи в этот период и так составляет сто процентов. Но есть нюанс: по некоторым объектам цена сохраняется. То есть вы приезжаете в Сочи, получаете размещение, лечение и трехразовое питание в пиковый период новогодних каникул, а цена путевки увеличивается только на стоимость самого банкета в новогоднюю ночь.

– Есть ли статистика по количеству человек, отдохнувших по программе "Открытый Юг" с начала ее запуска?

– Конечно же, мы ведем такую статистику, так как самим интересно посчитать. В доолимпийский период ежегодно этой программой пользовались 10-14 тысяч человек. После Олимпиады нам, сочинцам, досталась совершенно иная инфраструктура, и действительно большой проблемой было объяснить людям в регионах, куда мы с главой города Анатолием Пахомовым приезжали с презентацией курортных возможностей, что Сочи кардинально изменился. Многие помнят его как постсоветский город с соответствующими недостатками.

Около двух лет нам потребовалось, чтобы изменить представления россиян. Мы проезжали до 30 городов. Как результат, мы наблюдаем растущий спрос. За последние три года по программе "Открытый Юг" приехали отдохнуть и поправить здоровье 100 тысяч человек, и это полноценные путевки от 12 дней каждая.

– Какие здравницы сейчас входят в программу?

– В программе этого года участвует 31 санаторий, есть и отели. Это топовые здравницы курорта, путевка в которые в пакете "Открытый Юг" от 1300 до 2090 рублей в сутки. Но в 67 процентов здравниц можно поправить здоровье по цене до 1900 рублей в день.

К сочинским здравницам добавился курортный посёлок Витязево в Анапе. Уже началось заключение договоров со здравницами на будущий сезон, в котором к списку добавятся санатории Долины нарзанов в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Как я уже сказал, проект включает не только санатории, но и отели. Почему? Например, у семей с детьми пользуется большой популярностью тематический отель "Богатырь". Да, там нет лечения, но есть прекрасная альтернатива – возможность бесплатно посещать "Сочи Парк". Например, отель Bridge Resort открыл у себя медицинский центр, недавно медицинское отделение появилось и в городе-отеле "Бархатные сезоны".

– В каких регионах страны больше всего востребован этот турпродукт, и могут ли по программе "Открытый Юг" подлечиться в межсезонье сами сочинцы?

– Большинство гостей города в межсезонье приезжают из Приволжского и Южного федерального округов. Мощный фактор влияния – это транспортная доступность. Программа доступна всем гражданам Российской Федерации, в том числе и сочинцам, но есть один нюанс. Если вы позвоните в санаторий и попросите продать вам путевку по программе "Открытый Юг", вам будет отказано. Дело в том, что с 2005 года она является зарегистрированным товарным знаком. С участниками программы "Открытый Юг" заключается дополнительное соглашение об эксклюзивности. Сам санаторий не имеет права продавать программу третьим лицам. Но любой житель России может прийти в офис туроператора и купить путевку в Сочи по программе "Открытый Юг".

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]