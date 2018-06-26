Из Сочи с любовью

Торговые площади нижней Приморской набережной, там, где сейчас размещается фан-зона болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года, забиты сувенирами соответствующей тематики. Приобрести здесь можно практически все… от бейсболок до нумизматической продукции. Двери магазинов открыты круглосуточно, что естественно: в дни Мундиаля торговля идет особенно бойко. Иностранные да и российские болельщики с удовольствием приобретают презенты из Сочи. А что же популярно у обычных туристов и можно ли сегодня найти на прилавках сувениры местного производства? Читайте в репортаже нашего корреспондента. Забивака побеждает

Продавец с говорящей футбольной фамилией Юлия Дзюбка с трудом переводит дух. Девушка признается, покупатели идут один за другим: бразильцы, испанцы, португальцы, шведы, поляки. Много русских. География городов обширна. Равно как и спрос. Иностранцы к выбору презента относятся щепетильно. Приобретают то, что в будущем пригодится: бейсболки, кружки, футболки с логотипами чемпионата, копилки. У русских наоборот в почете сувениры для души: мягкие игрушки, магниты, статуэтки, ручки-перевертыши.

– Очень популярны матрешки, видимо, срабатывает стереотип. Если Россия, значит, матрешка, – смеется Юлия. – Я предлагаю варианты, но выигрывает матрешка. Что поделать, национальный символ!

Цены на сувениры для среднестатистического потребителя, прямо скажем, разнятся. Забивака – плюшевый талисман Мундиаля-2018 не более 20 сантиметров ростом, обойдется покупателям в 1600 рублей, футболки от 500 и выше. Самый доступный сувенир – магнитик из самшита "Найди свой город". За него придется выложить 100 рублей. Зато сувенир с пользой. Можно узнать, как далеко ты уехал от родного города.

Видя, как Юлия бойко беседует с испанцем, интересуюсь языковым барьером.

– А его нет, – с улыбкой отвечает девушка. – Иностранцы практически все говорят на английском, многие знают несколько фраз на русском. Выручает и язык жестов. Заграничные гости не торгуются, а вот русские не прочь сбить пару десятков, а то и сотен рублей. Приходится объяснять, что у нас магазин, а не рынок. Цены фиксированные. Например, олимпийские символы до сих пор в цене не упали. И, кстати, пользуются спросом наравне с Забивакой и нумизматической продукцией.

Вперемешку с футбольной атрибутикой встречаются и съедобные сувениры: мед, чай, специи – все, чем славится Сочи, а также различные аромакомпозиции и эфирные масла, ракушки и изделия из них.

Большинство сувениров родом из Китая, есть, правда, и российское производство. И даже товары, произведенные в Сочи, но ассортимент их ограничен. Это печалит туристов со стажем, помнящих чайку, парящую над волной, и краба, запаянного в оргстекло, Сочинской сувенирной фабрики. Сейчас эти сувениры канули в Лету, как и сама фабрика, ставшая жертвой рыночной экономики. Славное прошлое сочинской сувенирки

Конечно, сувениры полувековой давности разительно отличались от современных. Прогресс не стоит на месте. И в то же время, уверяют старожилы, в них лучше чувствовался дух курорта. Сочинская сувенирная фабрика открылась в 1963 году, а пятью годами позже заработала и Фабрика курортных товаров. На последней до сих пор работает швейное производство, и можно заказать футболки с шелкографией. В советские же годы память об отпуске старались увековечить в пластмассовых пальмах, сувенирах из тиса и самшита и поделках из ракушек, камня и кости.

Современная сувенирка практически всех курортных городов производится заграницей, большинство полимерных магнитов однотипны. Если проехать по городам Черноморского побережья – Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, мы вряд ли увидим эксклюзив. А раньше сувениры из Сочи действительно были уникальными.

– Я проработала на фабрике 20 лет, с 1978 по 1998 год, – рассказывает ветеран труда, передовик производства Раиса Отделяева. – Начинала с полировщицы оргстекла, а закончила ткачихой ручного ткачества. У меня до сих пор дома хранится полотно, сотканное мной. Это было одно из крупнейших предприятий города. Только в нашей бригаде трудились 40 человек. И таких бригад было много. Работали в две смены, выпускали все: от вазочек до сувениров из оргстекла, в том числе наконечники на ручку переключения коробки передач для автомобилей. Этот сувенир, к слову, был популярным. В цеху жидкостной хромотографии пластмассы заливали крабов, ракушки, интересных насекомых. Много сувениров было из оргстекла: фигурки пальм, дельфинов, чаек. Разнообразные брелоки, ручки, календари, магниты. Ассортимент продукции был велик, равно как и спрос на нее.

Впрочем, и сегодня можно найти сувениры местного производства. Так, например, в торговых павильонах "Дендрария" туристы могут приобрести экологически чистые товары из сочинской древесины.

– Наш цех производит около 1000 наименований изделий, – рассказывает мастер производственного участка Севан Арутюнян. – Сувенирная продукция, кухонная утварь, предметы обихода. Сырье местное, преимущественно спил аварийных деревьев. В цеху стоит современное токарное, фрезеровочное и гравировальное оборудование. Существует производство с 1985 года, и спрос на наш товар есть до сих пор. Книга – лучшее напоминание

Во все времена отличным сувениром из путешествий была печатная продукция: открытки, календари, путеводители и даже книги. Сегодня книжный рынок Сочи насыщен подобной литературой. Есть и уникальные, подарочные экземпляры. Так, в магазине "Стеллаж" на улице Парковой представлена литература, которая заинтересует как начинающего путешественника, так и туриста со стажем.

– Обычно туристы привозят из путешествий магнитики, которые потом быстро выкидываются и мало что оставляют в памяти, – рассказывает владелица магазина, книгоиздатель Светлана Волошина. – Книгу и подарить не стыдно, и себе оставить полезно. Мной было выпущено 22 книги о Сочи. Это фактически научные труды об истории города, национальностях его населяющих, о знаковых местах и популярных маршрутах. Издания популярны у экскурсоводов и отдыхающих, проникшихся духом Сочи и желающих изучить его историю основательно. Прошлое лето показало актуальность подобной литературы у гостей из Красноярска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Даже книгу К.Гордона "Старый Сочи", классику жанра, раскупают как горячие пирожки. На мой взгляд, сувениры должны быть такими, чтобы легко помещались в чемодан. И книга – лучший вариант. Чай, специи и мушмула

Но на первом месте в рейтинге популярности у туристов, конечно, сочинские деликатесы: мед, чай, специи, субтропические фрукты и травы с альпийских лугов. Так, отдыхающая из Якутии Наталья Сосина приобрела для родных почти 10 килограммов мушмулы, а еще несколько коробочек местных специй и лавровый лист. Приправы заказала подруга, которая после отдыха в Сочи полюбила острую и пряную кавказскую кухню.

– Разумеется, не могла пройти мимо местного чая. Особенно когда на одной из экскурсий мы с сыном увидели плантации, на которых этот чай растет. В Якутии мы в основном пьем сок или чистую воду, она у нас на вес золота, но такой чай не грех заварить, – смеется Наталья. – В этом году мы впервые открыли для себя Сочи как семейный курорт. Отпуск получился великолепным! Чемодан трещит по швам от сувениров. А душу переполняют положительные эмоции! Будем вспоминать отдых в Сочи только хорошими словами. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]