СОЕДИНЯЯ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Сегодня Сочи живет не только футболом: в Музее истории города-курорта работает уникальная этническая выставка – У каждого из этих редчайших экспонатов необычная, яркая и интересная судьба… – подчеркивает заместитель директора по научной работе музея Елена Галищева. – Они хранят в себе дух времени, ментальность разных эпох, являются составной частью общемировой культуры. Им в прямом и переносном смысле просто цены нет!

– Нынешняя экспозиция под названием "Мир женщины в интерьерах исторической памяти", открывшаяся недавно в городе-курорте, – очередной совместный проект специалистов Национального музея Республики Адыгея и их сочинских коллег, – отметила начальник управления культуры администрации муниципалитета Лидия Кузьмина. – Первый опыт в организации и проведении выставки "Традиционная культура адыгов", функционировавшей в Сочинском художественном музее в 2013-м , судя по количеству посетителей, оказался весьма успешным. Год спустя большая объединенная экспозиция, посвященная историческому и культурному наследию древнего народа, была представлена в музейном отделе "Дома адыга", работавшем в Олимпийском парке Сочи. Интерес к культуре коренных жителей Причерноморья оказался рекордным: в течение двух месяцев гостями "черкесского павильона", по официальным данным, стали свыше 80 тысяч человек!

– На сей раз, мы привезли в Сочи более 350 экспонатов, раскрывающих ментальность, характер и этапы формирования мира адыгской женщины, а также рассказывающих о традициях и обычаях горцев, связанных с воспитанием детей, – говорит заместитель директора Национального музея РА Нальмес Шовгенова. – Это так называемая обменная выставка, которую мы уже показывали в Ставрополе, Ростовской области и Краснодаре. Впервые в рамках единого экспозиционного пространства здесь представлены музейные предметы, отражающие традиционные занятия, важные жизненные события, особенности национального костюма, предметы рукоделия, повседневного быта, культовых атрибутов адыгских женщин.

Среди уникальных и редких экспонатов, которые могут ежедневно не только в период чемпионата мира, но и вплоть до середины сентября увидеть сочинцы и гости курорта, подчеркивает Нальмес Шовгенова, – археологические раритеты, разнообразные ювелирные изделия, знаменитое "золотое шитье" адыгов, музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные фото и многое другое. Часть из них выставлена впервые. Несомненный интерес у посетителей вызовет, в частности, реконструкция традиционной девичьей комнаты и женской половины черкесского дома, имевшие большое символическое и сакральное значение.

Над подготовкой тематической выставки, охватывающей большой исторический период – с древнейших времен и до конца 19 века – в течение почти полугода работала группа специалистов музея – директор Фатима Джигунова, Нальмес Шовгенова, старшие научные сотрудники Саида Мамрукова и Фатима Пшипий, художники-оформители Замира Мирчанова и Саида Псеунова. Помощь в организации торжественного открытия экспозиции оказал Центр адыгской культуры Лазаревского ЦНК: перед гостями – представителями городской администрации и местной общественности, активистами "Адыгэ Хасэ" причерноморских шапсугов, рядовыми любителями истории, журналистами – выступили солисты хореографического ансамбля "Шапсугия", музыканты инструментальной группы "Насып" и молодой талантливый певец Саид Напсо.

– Выставка уникальна по многим причинам, – считает председатель Хасэ Маджид Чачух. – Каждый из представленных здесь экспонатов, в особенности элементы национальной одежды, предметы народных ремесел, в первую очередь, конечно, знаменитое "золотое шитье", подчеркивают то, что общество ждало от женщины. Это скромность, степенность, благородство, трудолюбие, чувство собственного достоинства. С другой стороны, черкешенка, при всей своей мягкости и женственности, должна была воспитать достойного гражданина, защитника, мастера. Налицо редкое, особенно в наши дни, сочетание важных качеств, столь необходимых для любого народа.

– Мы надеемся, что данная экспозиция, организованная при поддержке Министерства культуры Адыгеи, поможет понять менталитет и характер черкесов, даст возможность всем желающим более детально познакомиться с исторической, культурной и духовной основой нашего народа, – отметила Нальмес Шовгенова. – А также послужит максимально широкому распространению идей толерантности в обществе и дальнейшему взаимообогащению культур в многонациональном регионе.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]