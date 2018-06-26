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СИНЕЕ МОРЕ, ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ

СИНЕЕ МОРЕ, ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ
Вторник, 26 Июнь, 2018 - 08:08

Очередные летние гастроли открыл король российской эстрады Филипп Киркоров с шоу "Я". Фееричные костюмы, блестящая постановка концерта заставили зрителей рукоплескать. Как всегда программа была насыщенной, артист много общался с публикой, исполнил как всем известные хиты, так и новые песни. Все ждали мегахит "Цвет настроения синий". Три с половиной часа пролетели незаметно, люди не хотели расходиться.
По всей видимости, именно в Сочи дети Киркорова впервые дебютировали на сцене. Маленькие звездочки Мартин и Алла-Виктория пользовались успехом не меньше, чем папа. На протяжении всего представления в здании находился 86-летний глава семейства Бедрос Киркоров. Филипп считает отца своим талисманом. Бедрос не пропускает ни одного концерта знаменитого сына. В Сочи этот выход артиста на сцену не последний. Согласно афише "Фестивального", их будет еще как минимум три.
Ирина АЛМАЗОВА.

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