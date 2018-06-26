РЕКОРД, ЕЩЕ РЕКОРД!

Матч между футбольными сборными Германии и Швеции установил новый рекорд посещаемости сочинского красавца-стадиона "Фишт": эту игру группового этапа посетили 44287 зрителей, что на 421 болельщика больше, чем на предыдущем матче Португалия – Испания. За игрой между действующими чемпионами мира и одной из лучших команд в группе на трибунах в Сочи пристально следили президент FIFA Джанни Инфантино, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Для сборной Германии это была решающая игра – в первом этапе группового турнира немцы проиграли команде Мексики. Итог встречи с командой Швеции был более радостным – 2:1 в пользу немцев. Эта победа во многом увеличила шансы действующих чемпионов мира на выход в плей-офф, но теперь остается ждать, с какими результатами завершат свои матчи соперники по группе.

Напомним, 26 июня в Сочи сыграют Австралия и Перу. 30 июня пройдет матч 1/8 финала, 7 июля – 1/4 финала. Спортивный лидер – Краснодарский край

О развитии массового спорта в Сочи рассказал журналистам городского пресс-центра директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян. Он подчеркнул, что в настоящее время курорт обладает полностью оборудованной спортивной инфраструктурой для проведения любых мероприятий с большим количеством зрителей на самом высоком уровне.

– Нам есть чем похвастаться. Спорт в Сочи развивается активно со времен проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, а Чемпионат мира по футболу в настоящее время позволяет нашему городу быть снова на слуху в России и во всём мире, – отметил Сергей Пилосян.

Краснодарский край уверенно лидирует в стране, опережая другие субъекты Российской Федерации по уровню развития физической культуры и спорта. Сочи в настоящее время входит в четверку городов мира, где когда-либо проходили Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и гонки "Формулы-1". Наш город – единственный в мире, где проводились зимние Игры, ЧМ по футболу и гонки "Формулы-1". Напомним, в 2014 году Сочи был признан самым спортивным городом мира по версии премии "Спорт аккорд" федерации неолимпийских видов спорта. Такие крупные мировые события, как Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, способствуют не только мировому признанию, но и развитию массового спорта в регионе их проведения.

– По нашим расчетам, к следующему году число детей, увлеченных любительским футболом, вырастет до 3,5 тысяч человек, а общее количество сочинцев, занимающихся данным видом спорта, уже перевалило за 18 тысяч. У нас более 100 детских команд участвуют в городском первенстве, – привел цифры Сергей Пилосян. – Более 45% сочинцев так или иначе связывают свою жизнь со спортом. Это и утренние пробежки, и велоспорт, и хоккей, и фигурное катание, и горнолыжный спорт. По этим видам открываются детско-юношеские спортивные школы, а количество воспитанников уже сейчас превышает 21000 человек. Среди детей есть чемпионы мира, победители юношеского Чемпионата мира. В прошлом году в Сочи было проведено 967 спортивных мероприятий городского, всероссийского и международного масштаба.

Такой же всплеск был в 2014 году по зимним видам спорта, после чего была открыта специализированная спортивная школа, появилась профессиональная хоккейная команда, успешно действует школа фигурного катания.

Еще не завершились все матчи группового этапа, а Музей спортивной славы Сочи уже пополнил свою экспозицию новыми экспонатами. Сейчас в музее хранятся видеозапись самого высокогорного матча в истории России, кубок и футбольный мяч. После Мундиаля к ним добавится и другая атрибутика футбола. В городе в качестве наследия Чемпионата мира по футболу останутся новые футбольные поля.

– Приведены в порядок два поля – на Центральном стадионе имени Славы Метревели и на Мацесте. Созданы три новых. Они останутся в наследие, будут развиваться и дальше, на них будут заниматься ученики секций футбола городских спортивных школ, – уточнил Сергей Пилосян.

Горожане надеются, что в наследство от Мундиаля на курорте останутся не только футбольные поля экстра-класса, но и профессиональная футбольная команда. Все предпосылки к этому есть. Конечно, из тысяч любителей лишь единицы смогут заниматься футболом профессионально. Победила дружба

Товарищеский матч между администрацией Сочи и чиновниками федеральной земли Бранденбург, прилетевшими в Сочи поддержать свою национальную сборную в матче против шведов, состоялся на футбольном поле недалеко от "Адлер-Арены". Команду нашего города возглавил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он признался журналистам, что в футбол играет еще со студенческой скамьи, но в те годы был нападающим, а в матче против немцев вышел в роли защитника.

– У нас в Сочи любят не только смотреть, но и играть в футбол. Он объединяет. А такие встречи позволяют сблизиться двум странам. Тем более что, как и в работе, на поле важна роль каждого игрока, – отметил глава города Анатолий Пахомов.

Товарищеский матч проходил в рамках проекта "Наведение мостов" между двумя странами. Несмотря на азарт и нешуточную борьбу, победила дружба. Сборные обменялись голами и завершили матч вничью. Гости из Бранденбурга увезут домой коллекцию чая, выращенного в Сочи. Презенты от немцев будут переданы в Музей спортивной славы.

Навести мосты между нашими странами помогали и молодёжные команды. В минувшие выходные в центре города на площади Флага прошел турнир по уличному футболу, в котором приняли участие 16 российских и немецких команд. Вкусно, необычно, весело

В городском пресс-центре Чемпионата мира по футболу проходят не только серьезные брифинги. Журналистам со всего мира хватает времени пообщаться, обменяться культурными традициями. В субботу с тем, как организована работа городского пресс-центра, знакомилась официальная делегация Катара, где в 2022 году пройдет следующий Мундиаль. Гости изучали сервисы для журналистов и даже приняли активное участие в брифинге, на котором обсуждалась работа сферы обслуживания курорта в дни проведения Чемпионата мира по футболу.

Делегация польских журналистов и блогеров в тот же день присоединились к необычному мастер-классу. В пресс-кафе нас учили готовить национальное кавказское лакомство – чурчхелу. Нитка, иголка, россыпь орехов и высушенных под солнцем Юга фруктов. Процесс проходил весело.

– Как интересно – как бусы, и кушать можно, – улыбались наши польские коллеги.

Собственноручно приготовленный кавказский "Сникерс", как называют чурчхелу из-за ее небывалой калорийности, нам попробовать не удалось. Нитки с орехами и сухофруктами нужно было обмакнуть в тесто из виноградного сока и муки, а затем повесить на гвоздик сохнуть на двое суток. Но мы с энтузиазмом дегустировали пеламушу, или ленивую чурчхелу, замесив в оставшееся тесто оставшиеся орехи и сухофрукты. На Кавказе это блюдо делают для детей, но возраст оказался не помехой для наслаждения вкусом.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]