МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

Проведение крупных массовых мероприятий – это всегда повышенная нагрузка на городские службы: безопасность, транспортная логистика, коммунальщики работают в усиленном режиме. Чемпионат мира по футболу – не исключение. Только в дни проведения матчей на стадионе "Фишт" собирается порядка 45 тысяч человек. А сколько еще болельщиков приехали в город, чтобы поддержать команду, пусть даже не с трибун, а на фан-зоне!

Горячая пора и у сочинского здравоохранения. Летом, в разгар курортного сезона, обращений к медикам всегда немало. А сейчас объем работы увеличился еще и за счет болельщиков, которые приезжают в Сочи со всего мира.

Серьезных травм врачи не фиксируют, люди чаще всего обращаются с обострениями хронических заболеваний, как, например, у Понтоса Вирдбю. 21-летний швед был госпитализирован в эндокринологическое отделение сочинской городской больницы №4, где врачи купировали острое состояние. За ходом матча Германия – Швеция болельщик следил по телевизору в палате. Впрочем, через пару дней, как только медики удостоверились, что здоровью пациента ничего не угрожает, он был выписан и… отправился с друзьями в Екатеринбург, чтобы поболеть за сборную Швеции на стадионе.

Альмаглус Таляль Набил из Саудовской Аравии – настоящий путешественник. Вместе с друзьями он успел побывать и в Москве, и в Санкт-Петербурге, а вот в Сочи, вместо знакомства с городом, ему пришлось поближе узнать возможности местной медицины. Поводом для вызова скорой помощи стали сильные боли в животе, которые возникли в аэропорту после приземления самолета.

– Я позвонил в экстренную службу, – вспоминает болельщик из Саудовской Аравии, – и уже через пятнадцать минут меня увезли в больницу. А спустя два часа я лежал на операционном столе.

Обследовав мужчину, врачи 4-й городской больницы сообщили о необходимости хирургического лечения. Доводы специалистов стали решающими, и Таляль Набил согласился. При лечении пациента хирурги использовали лапароскопическую методику, когда операция выполняется через три небольших прокола под видеоконтролем. Восстановительный период благодаря современным методам лечения проходит легче и быстрее. И уже на третий день перед выпиской врачи разрешили пациенту съесть небольшой кусочек торта. Поводом послужил его день рождения, который мужчине пришлось встретить на больничной койке. Впрочем, Таляль Набил уверяет: несмотря на то, что он пропустил матч и не смог погулять по Сочи, о городе и, в особенности, о доброжелательности медработников у него остались самые теплые впечатления.

К слову, сочинское здравоохранение серьезно подготовилось к приему иностранных пациентов – языкового барьера во время общения с болельщиками не возникает. Так, например, в диспетчерской службе скорой работают англоговорящие сотрудники. А в больницах есть специалисты, которые помогают донести до пациентов, которым незнакома русская речь, информацию о диагнозе и необходимом лечении.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]